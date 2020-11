María Ángeles Moreno: “Cualquier madre en la situación de Isabel estaría destrozada”

Es la nueva mejor amiga de Isabel Pantoja, la más buscada por los medios de comunicación en un momento tan difícil para la cantante. Se trata de Mari Ángeles Moreno, la presidenta del club de fans pantojista «Así fue Valencia» y una incondicional de su ídolo y la que mejor conoce hoy su estado de ánimo tras su grave enfrentamiento con su hijo Kiko. Conoce perfectamente a los dos y se lamenta de una situación tan polémica. Incluso ha pasado días en Cantora este año arropando a su mediática amiga, es una de las poquísimas personas que ha conseguido entrar en la finca. Que se sepa, aparte de con ella, Isabel tan solo tiene contacto con su madre, la mujer que cuida de doña Ana y su hermano Agustín, el chico para todo.

«Yo soy madre, y pienso que cualquier madre, en una situación como la que está viviendo Isabel con Kiko, estaría destrozada. A lo anterior habría que añadir el linchamiento mediático que se está haciendo con ella, que es intolerable. No se merece esto. Existe un especial interés en sacar todo lo que le pueda hacer daño, muchas veces sin pruebas que demuestren esos ataques. La mayoría de las cosas que se dicen no son veraces».

– ¿Tampoco lo es que Paquirri quería separarse?

–Ni eso es cierto. Lo veo todo tan feo, sueltan noticias sin contrastar nada.

–Usted habla con ella a menudo. ¿Cómo se encuentra, está llorando todo el día y hundida, como dice?

–Pienso que lo debe estar pasando fatal. Me gustaría poder estar con ella, pero con lo del confinamiento, ahora mismo, es imposible. No puedo trasladarme a la finca. Es una mujer mucho más sensible de lo que la gente se imagina, y este linchamiento gratuito resulta innecesario.

–¿Qué le parece la actitud de Kiko con su madre?

–No me esperaba que fuera a hacer lo que ha hecho, debería haber hablado con su madre antes de presentarse en un programa de televisión.

–De Isabel se está diciendo de todo, y poco bueno, que si es pesetera, ambiciosa, mala madre, una «estafadora»…

–La que yo conozco es la número uno como artista, y como persona es generosa, cariñosa, buena madre, amiga de sus amigos, sensible… Los que hablan mal de ella no la conocen de verdad.

–¿Y Kiko?

–Le conozco poco y me parece una persona estupenda. Un chico noble. Tuvo en una etapa de su vida ciertas adicciones pero las superó, dando un ejemplo de que de ahí se puede salir. Enderezó su camino en la vida.

–Con Isa también tuvo Pantoja sus diferencias.

–Pero se quieren mucho y se llevan muy bien. Por lo poquito que la he tratado, veo a una chiquita buena que va bastante a su aire.

–Observo que muchos de esos que se llamaban sus amigos, se han alejado de Isabel

–Quieren hacernos creer que no los tiene y no es cierto. Los amigos de verdad están ahí de una forma u otra. Y si algunos han desaparecido de su vida es porque no serían amigos. Las amistades deben estar en lo bueno y en lo malo. Y en mis momentos malos, Isabel siempre ha estado conmigo. Nunca lo olvidaré.

–¿Cree que su nuevo disco tendrá éxito, que todo este enfrentamiento no le pasará factura?

–Es precioso, una joya, se titula «Canciones que me gustan». Se agotó la edición de pre venta que va firmada, y desde ayer ya se vende muy bien físicamente.

Mari Ángeles tiene el convencimiento de que «volverá a los escenarios en cuanto sea posible, es una artistaza, va a cumplir cincuenta años de carrera y tiene cuerda para rato».

¿Quién es María Ángeles Moreno?

En su perfil oficial, consta que capitanea el club de fans valenciano de la tonadillera desde enero del año 2000. Parece ser que fue la misma Isabel quien la eligió como presidenta del mismo. En la página web del mismo aparecen noticias, fotografías, vídeos y todo lo relacionado con Pantoja. Muchas de sus afiliadas siguen a su ídolo cada vez que actúa.