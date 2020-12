La sorprendente respuesta de Isabel Pantoja a los hermanos Rivera

Ayer por la tarde, tal y como revela en exclusiva la revista ¡Hola!, Isabel Pantoja ha dado respuesta al nuevo requerimiento notarial presentado por Fancisco y Cayetano Rivera para recibir los bienes de su padre, Francisco Rivera “Paquirri”. Una respuesta que tiene lugar tan solo unas horas después de que María Concepción Medina Achirica, notaria, saliera de la finca Cantora.

Este movimiento de la tonadillera ha sorprendido porque no niega que exista el documento “ni que su firma aparezca en él, pero alega que la fotocopia es de escasa calidad” y vuelve a remitir a la escritura del cuaderno particional. Según la misma publicación, el abogado de los hermanos Francisco y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel Gil, afirma que “se nota que o no tiene los documentos o los está recopilando porque no dice nada en absoluto en relación al fondo de la cuestión”. Y añade que “en primer lugar, no niega que tenga los bienes; el segundo lugar, no niega la existencia del documento, y en tercer lugar, se contradice fundamentalmente con lo que firmó el 24 de septiembre de 1987. En ese documento, en el que está su firma, dice claramente que en caso de divergencia este escrito primará sobre la escritura del cuaderno particional”.