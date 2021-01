Regé-Jean Page: así es el duque de ‘Los Bridgerton’ que conquista la pantalla

Hijo de una enfermera zimbabuense y un predicador inglés, Regé-Jean Page nació en Londres y es el tercero de cuatro hermanos. Pasó su infancia entre Zimbabue y Reino Unido, donde comenzó a actuar como pasatiempo, sin saber que a sus 31 años se convertiría en uno de los rostros más codiciados de la pantalla.

Page comenzó su carrera como actor en la serie The History Boys y The Merchant of Venice, así como la última temporada de la serie dramática Waterloo Road de BBC en 2015. Pero no fue hasta 2016 cuando se dio a conocer internacionalmente gracias a su papel de Chicken George en la miniserie Roots de la cadena estadounidense History Channel. Al año siguiente, participó en For the People. En 2018 pudimos verlo en la Mortal Engines y Sylvie’s Love, en 2020.

Pero si hay un papel con el que ha conseguido encandilar al público ese es el de protagonista en la serie de época Los Bridgerton para Netflix. Page interpreta al apuesto duque de Hastings, Simon Basset, que enamora a la protagonista de la serie, Daphne Bridgerton. Una relación basada en idas, venidas y sexo apasionado que ha hecho de ésta, una de las series más alabadas por el espectador.

Regé-Jean Page ha conquistado, además, al público por su increíble belleza: una mirada penetrante, su bonita sonrisa y un cuerpo de escándalo. Sin duda, es el actor del momento y estamos deseando verlo de nuevo en la segunda temporada de la serie británica.