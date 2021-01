‘Los Bridgerton’: aquí todos los trucos para replicar (paso a paso) el maquillaje de Daphne

Los Brigderton está arrasando en Netflix. Apenas un mes después de su estreno pocos pueden decir que no han caído rendidos a esta trama de época. ¿Qué tiene esta serie que a todas cautiva? Más allá de una historia de amor en pleno siglo XIX, ha sido el estilo de Daphne Bridgerton lo que realmente -al menos para cualquier amante de la moda-, nos ha robado el corazón. El vestuario (esos vestidos repletos de detalles de encaje y pedrería no podemos pasarlos por alto), los espectaculares peinados donde cada detalle es superior a los demás y, como no, el maquillaje.

La naturalidad es la clave de este favorecedor maquillaje que luce tanto la protagonista como el resto de personajes bautizado como english rose y que tanto recuerda al actual “no makeup”. Sencillez, feminidad y dulzura, lo tiene absolutamente todo para triunfar. De ahí que no sorprenda que se haya convertido en uno de los más deseado.

Cómo replicar el look de Daphne Bridgerton

Paso 1: Tez blanca

“El bronceado estaba muy mal visto durante la Regencia: se buscaba una piel muy blanca, sin rastro de bronceado”, explica Gisela Bosque, National Makeup Artist de Sephora. Para lograrlo recomienda recurrir a una base de maquillaje del mismo tono – e incluso ligeramente más claro – que la tez y extenderlo bien, sin olvidar cuello y escote.

Paso 2: Rubor rosado

Otro de los puntos a destacar del look son las mejillas ligeramente sonrosadas de Daphne. ¿Cómo lograr este efecto? La experta habla de la importancia de tres puntos:

Acertar con el color – un rosa que imite a la perfección el rubor natural – y aplicarlo en la parte más alta del pómulo.

Aplicar en la zona concreta: basta hacer una sonrisa muy exagerada y extender el color con gestos circulares suaves.

No marcar los pómulos, sino dar un aspecto ligeramente arrebolado al rostro

Paso 3: Polvos traslucidos

“Son esenciales para conseguir ese aspecto inocente y dulce de la serie”, explica Gisela. Un truco muy eficaz, según explica la propia makeup artist es aplicarlo “en los párpados, con suavidad, a modo de sombra casi invisible”.

Paso 4: Pestañas de ensueño

Son relevantes pero apenas necesitan productos. Gisela especifica tres pautas según la tonalidad de tus pestañas: