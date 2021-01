El patrimonio de Omar Montes, investigado a petición de su ex

El éxito musical y televisivo de Omar Montes vuelve a quedar empañado por sus problemas personales. Si hace poco más de un año, cuando saboreaba las mieles de la pompa mediática tras su participación en varios «realities», una denuncia de su ex por supuestos insultos y amenazas ensombreció su imagen, ahora es de nuevo la madre de su hijo de ocho años la que quiere conocer su patrimonio con todo detalle para aumentar la pensión alimenticia que Montes le pasa cada mes. Según el documento presentado por su ex, Nuria Abreira Hidalgo, ante un juzgado de primera instancia de Madrid y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, ésta se muestra disconforme con los 450 euros que acordaron en marzo de 2020, «ya que su situación económica se ha modificado de manera sustancial desde la fecha en la que quedo establecida».

Por este motivo, la abogada de la ex pareja ha solicitado al juzgado que se practiquen las diligencias oportunas para la comprobación del patrimonio actual del artista y pide que Montes aporte una relación de las sociedades en las que participa y todas las remuneraciones económicas que haya percibido desde enero de 2019. Entre otros, solicita que aporte el IRPF de 2019 y los honorarios reportados de todas las entrevistas, actuaciones y patrocinios desde hace dos años.

Omar Montes

El escrito al que ha tenido acceso este periódico se dirige al juzgado de primera instancia de Madrid que por turno corresponda, para pedirle al juez, además, que oficie a empresas como Google los pagos y transferencias realizados al cantante de 32 años desde cualquiera de las empresas y plataformas de la multinacional a partir de la misma fecha. Entre ellas se encuentra Youtube, donde las canciones del trapero han sido reproducidas por miles de usuarios. También solicita al juez que haga lo propio con Mediaset España, Zeppelin, Clever Music, La Fábrica de la Tele (productora de «Sálvame», entre otros programas), RBA Revistas, Bulldog Tv Spain, Hearst España, Zamara Music y Unicorn Content. En todos estos medios, el también ex de Chabelita (véase Isa Pantoja), que encandiló a la propia tonadillera creando un cisma entre madre e hija, ha participado en diferentes programas a través de actuaciones, entrevistas y concursos. De hecho, Montes cerró 2020 convertido en el cantante con más reproducciones en Spotify, la principal plataforma de música en «streaming».

¿Tributa todo lo que cobra?

Pero el requerimiento de Abreira no queda ahí. La ex pareja del «Alocao» (uno de sus temas virales) también solita al juzgado que pida a la Agencia Tributaria de Madrid la relación de sociedades en las que participa.

Omar Montes tras ganar 'Supervivientes'

El motivo, al parecer, es que cuando se estableció la cuantía de la pensión alimentaria que debía aportar el padre, el cálculo se realizó en base al «Modelo 100 de la AEAT del ejercicio 2018», según el escrito remitido al juzgado. La letrada expone que su cliente (la madre del hijo de Montes) entiende que «la situación patrimonial de Montes se ha modificado de manera sustancial desde la fecha en la que quedó establecida la pensión de alimentos». Además, admite que «esta parte tiene sospechas de que al momento de fijarse mutuo acuerdo la anterior prestación pudiera haberse omitido información relevante a la hora de cuantificar los ingresos del señor Montes».

Por todo lo anterior, sigue el escrito, «al derecho de esta parte interesa requerir la práctica de las diligencias anteriormente indicadas a los efectos de contar con la información financiera suficiente previa necesaria para la fundamentación de un posible procedimiento de modificación de medidas paterno filiales al amparo del artículo 91 del código civil».

Tras la práctica de estas diligencias preliminares, la parte interesada espera contar con la información financiera necesaria para la fundamentación de un posible procedimiento de modificación de medidas paterno filiales a través de la vía judicial. Una vez obtenida esta información y si no se llega a un acuerdo previo, podría ser de nuevo un juez quien determine si se modifican las medidas o si, por el contrario, la pensión se mantiene en 450 euros, algo que Nuria, según consta en el documento, considera insuficiente.

En estos más de dos años de fama, mucho se ha hablado sobre el caché de Montes. De hecho, en «El Programa de Ana Rosa» se llegó a afirmar que podría cobrar 12.000 euros por concierto y, supuestamente, 20.000 por actuaciones privadas, a lo que también se sumarían las ganancias obtenidas por las reproducciones en «streaming» de sus canciones, que alcanzan cifras estratosféricas. Tan solo «Alocao» suma más de 47 millones de «plays». Por otra parte, en su paso por «Supervivientes», en la edición de 2019, consiguió alzarse con la victoria y se llevó bajo el brazo un cheque de 200.000 euros. Sumen y sigan. La lucha entre ambos habría llegado hasta los juzgados ante el desacuerdo entre ambos, ya que hace tiempo, el propio Omar reconoció que su ex quiere cobrar 1.000 euros de pensión: «Yo no puedo pagar esa cantidad al mes, no soy Cristiano Ronaldo», sentenció el artista.

Del «es muy cariñoso» a las denuncias

Nuria siempre se ha mantenido alejada del foco mediático. Tan solo ha realizado cierta aparición puntual en Telecinco para apoyar a su ex en alguno de los programas en los que ha participado. Su relación duró unos seis años, fruto de la cual nació en 2012 Omar, el único hijo del cantante. De hecho, ella afirmó públicamente que «es buen padre y, como pareja, aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, siempre ha sido cariñoso. Es un chico bastante detallista y muy protector». Tiempo más tarde la madrileña interpuso una denuncia contra él en un juzgado de violencia de género por supuestos insultos y amenazas. Una acción judicial que se suma a la orden de alejamiento que solicitó en 2013 contra Montes.