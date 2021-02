Elie Saab: “Las alfombras rojas son la mejor pasarela”

Nacido en Damour (Líbano) en 1964, es un verdadero arquitecto del cuerpo y un maestro inigualable de vestidos y creaciones de ensueño que realzan la belleza y la sensualidad de la mujer. El estilo, la elegancia y la belleza de su Beirut natal lo han influenciado profundamente. Ha roto barreras y ha unido el mundo de la moda al combinar muchos estilos internacionales, sin dejar de ser fiel a las tendencias de moda históricas y contemporáneas de su Líbano natal. Cientos de celebridades han acudido a la casa de Elie Saab para ser vestidos para sus apariciones más importantes. La Reina Rania de Jordania usó un traje de gala color champán para la coronación de su esposo, el Rey Abdullah. Sandra Bullock, Céline Dion, Meryl Streep, Julia Roberts, Nicole Kidman, Taylor Swift… Su fama y poder han conquistado el mundo entero.

Jennifer Lopez vestida de Elie Saab

Hoy tengo el gran privilegio de entrevistar a Elie Saab, el genio detrás de su exclusiva marca de moda.

- ¿Qué edad tenía cuando empezó a diseñar?

- Comencé muy joven, a los nueve años. Nací con esta pasión de crear y confeccionar vestidos. Trabajar en moda era más mi destino que cualquier otra cosa. Siempre estuve rodeado de mujeres hermosas, de ahí que el deseo de vestirlas y hacerlas lucir elegantes fuera mi motivación.

- ¿Cuál fue su experiencia como niño prodigio superdotado yendo a una escuela normal en el Líbano?

- Quería convertirme rápidamente en un adulto. Me sentía diferente a los demás niños. Ya en la escuela pude ver imperfecciones en la vestimenta de mis maestros... Comencé muy joven.

- ¿Quiénes fueron los diseñadores que más le inspiraron cuando empezó?

- Al principio me inspiré en Christian Dior. Y también admiro a Valentino, que tiene un gran respeto por las mujeres y las hace lucir bellas.

- En 1975, cuando solo tenía once años, estalló una guerra civil en el Líbano. ¿Cómo le afectó?

- Mi padre lo perdió todo a causa de la guerra. Mi familia y yo nos vimos obligados a dejar nuestra casa y vivir con unos parientes. Fue muy difícil para mi familia. Me sentí responsable de hacer algo para arreglar la situación y darle a mi familia un nuevo comienzo.

- Siempre se ha dicho que lo que impulsa a los grandes artistas se encuentra en su infancia. ¿Cómo influyó la guerra civil en usted?

- Mi infancia y adolescencia fueron ciertamente difíciles, crecí en un país devastado por la guerra, pero la fuerza y la determinación de los libaneses también me animaron a perseguir mis sueños. Crecí en un país donde todo se destruía constantemente, pero eso no ha impedido que Beirut siga siendo el rival de las capitales europeas. Se traduce en la férrea voluntad de los libaneses y en su gran perseverancia por mantener siempre lo mejor a pesar de todas las dificultades a las que deban enfrentarse. Esto ha reforzado mi convicción a lo largo de los años de que nada podría detenerme en mi destino.

Catherine Zeta-Jones luce un diseño de Elie Saab

- ¿Qué importancia tiene el Líbano y qué importancia tienen sus raíces como diseñador?

- Mi país es una gran fuente de inspiración. Las mujeres libanesas son siempre muy elegantes. Una de mis primeras colecciones estuvo dedicada al sol de Beirut, sus colores, la riqueza de la naturaleza y la gente. Definitivamente estoy inspirado por mi cultura. La elección de los tejidos, los bordados y los colores son el reflejo de esta herencia.

- Nunca abandonó el Líbano. Allí abrió su primer atelier de alta costura a los 17 años, en el apogeo de la guerra civil del Líbano…

- El desafío era empezar una y otra vez después de cada bombardeo. Esta debilidad se convirtió en mi fuerza, la fuerza del país. Los libaneses son resistentes debido a la historia de nuestro país. En un momento tan difícil, fui contra corriente presentando una colección que dio esperanza a la gente.

- En 1982, con tan solo 18 años, lanzó su primera colección en el “Casino du Liban”. ¿Cómo recuerda ese día?

- Estaba muy emocionado, pero también, como puedes imaginar, fue muy estresante, pero el espectáculo fue un gran éxito. Al día siguiente, estaba en la primera página de las noticias diarias locales. Le dio esperanza a mi país en un momento muy difícil. Nunca olvidaré eso. El contraste entre la portada de los periódicos con mi colección con un vestido con la bandera libanesa, justo un día antes de la independencia del país, fue muy emotivo.

- ¿Estaban sus padres conformes con su decisión de ser diseñador?

- Para mis padres, al principio fue difícil, porque la industria de la moda no existía realmente en el Líbano. Tuvimos algunos sastres pero no diseñadores. Mi padre era un comerciante de madera y mi madre nos crio a mí y a mis hermanos. Querían que siguiera una carrera más “clásica”. Probablemente hubieran preferido que yo me hubiera convertido en médico o abogado, y comprendo totalmente su posición; querían una profesión segura para su hijo. Ahora, estoy muy orgulloso de haber abierto el campo y creado nuevas vocaciones en mi país.

- Se convirtió en el primer diseñador no italiano miembro de la Camera Nazionale della Moda italiana y presentó su primera colección de alta costura fuera del Líbano en la Rome Fashion Week. ¿Cómo vivió esa experiencia?

- Cuando mi reputación en Oriente Medio fue creciendo, sentí que era el momento adecuado para hacerme internacional y lanzar una línea RTW, y decidí hacerlo en Italia. Fue uno de los hitos más importantes de mi carrera. Siempre tuve la visión de ser reconocido internacionalmente. Entonces, cuando me invitaron a presentarme en Roma en la Camera Nazionale de la Moda como el único diseñador no italiano, supe que estaba en el camino correcto para alcanzar mis objetivos.

Jessica Biel y Justin Timberlake en la alfombra roja de los Globos de Oro 2017

- En 2006 recibió el título de Chevalier de L’Ordre National du Ce’dre Republic del gobierno libanés. ¿Qué significa este reconocimiento para usted?

-El único reconocimiento importante para mí es ser reconocido como el diseñador libanés que puso al Líbano en el mapa de la moda.

- En 2003, tras años de arduo trabajo, le concedieron el más alto honor de la moda; una invitación para convertirte en miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, siendo los otros Valentino, Versace y Armani. ¿Cómo lo vivió?

- Fue un paso lógico después de presentarme en Roma. En un principio fue un desafío ingresar al calendario de la Alta Costura en París como modisto libanés. Convertirme en un ‘miembro invitado’ en la Chambre Syndicale de la Haute Couture en París, en 2003, fue el comienzo de algo más grande: marcó el lanzamiento del nombre ELIE SAAB a una escala mayor.

- ¿Qué se siente al poner a su Líbano natal en el mapa de la moda por primera vez?

- Me sentí muy orgulloso de abrir la puerta a muchos otros libaneses, pero también tuve la sensación de que aún me quedaban muchas cosas por lograr para alcanzar la cima de las ambiciones internacionales que tenía para la marca.

- Desde el Casino du Liban hasta la Semana de la Moda de París. ¿Cuál ha tenido mayor impacto para usted?

- El primero que hice cuando mi país estaba en guerra. No fue solo un desfile de moda, sino un homenaje y un grito de esperanza para mi país. Pero cada desfile de moda es importante, una nueva experiencia.

- Se le cita diciendo: menos es más.

- Sí, suelo decir que a veces “menos es más”, porque es importante no ir demasiado lejos con la sofisticación.

- ¿Cuál es el mejor consejo de moda que daría a las mujeres?

- Que no hay un look perfecto. Un vestido debe reflejar el estado de ánimo y la personalidad de una mujer. Siempre se puede saber si una mujer confía en su vestido por la forma en que lo lleva.

El diseñador libanés Elie Saab

- Sus creaciones representan a la perfección el propósito de la alta costura. ¿Cómo se consigue?

- Muchos couturieres están conmigo desde el principio. Conocen muy bien mi estilo y entienden mi visión de la mujer.

- ¿Cuánto tiempo se tarda en confeccionar un vestido Couture?

- Depende del tipo de vestido que el cliente solicite. Un vestido de cóctel bordado podría llevar a seis costureras 50 horas de trabajo solo para hacer la silueta. Luego se requieren otras 100 horas para el bordado. A partir del momento en que el cliente realiza el pedido, suele tardar entre un mes y medio (para un vestido de noche) y tres meses y medio (para un vestido de novia) sin ninguna modificación del look de pasarela, para entregar el vestido.

- ¿Podría explicarme el proceso de creación de sus colecciones de alta costura? ¿Cómo y por dónde empieza? ¿Hace los tus bocetos usted mismo?

- Estoy detrás de la creación de todos mis diseños. Actualmente, ELIE SAAB presenta 8 colecciones al año. 2 de Alta Costura, 4 Prêt-à-porter y 2 de Novia. Se trata de una nueva colección cada mes y medio. Cuento con un gran equipo, con base en Beirut e Italia, ayudándome en el proceso de crear cada uno de ellos y plasmar mi visión.

- ¿Qué importancia tiene la investigación y el desarrollo en su sector?

- Es muy importante. Le doy un cable de alimentación a la colección.

- ¿Cómo ha evolucionado la Haute Couture en los últimos 20 años?

- No estoy de acuerdo con el pesimismo actual de que la Alta Costura está a punto de desaparecer. Creo que la Alta Costura siempre existirá, de una forma u otra, evolucionando y adaptándose a los cambiantes estilos de vida de las mujeres. Soy partidario de una Alta Costura que sea moderna y que ofrezca a la mujer de hoy un servicio flexible. Mi clientela ha evolucionado en los últimos años, ya que ha sido diferente a la original que era exclusivamente de Oriente Medio. Ahora hay más clientes asiáticos, rusos y europeos cada temporada. También hay una clientela más joven que se está interesando en Couture.

- Dígame, ¿de dónde nace su inspiración?

- Cualquier cosa puede ser fuente de inspiración. La imaginación es importante para poder crear, pero también hay que inspirarse en todo lo que les rodea, ya sea el arte, la naturaleza, etc. Para mí las mujeres siempre han sido la mayor fuente de inspiración.

Sarah Jessica Parker posa con un espectacular diseño de Elie Saab

- Ama su país, y no solo lo ha puesto en el mapa de la moda por primera vez, sino que también has colaborado en una serie de proyectos educativos para ayudar a desarrollar la moda en la región. ¿Cuál ha sido el impacto de estas titulaciones?

- La visión detrás del programa de diseño de moda de LAU era ofrecer a los estudiantes de la región una educación de los más altos estándares internacionales posibles sin tener que viajar demasiado lejos de casa.

- ¿Qué consejo le daría a los jóvenes diseñadores que están por empezar?

- Todo lo que es deseable en la vida, ya sea una ambición o un objeto material, es difícil de alcanzar o poseer. Animo a todos los que tienen talento a seguir una carrera como diseñador, ya que puede ser muy gratificante, pero también exigirá mucho trabajo y perseverancia y, por supuesto, paciencia. Es importante crear una identidad propia y considerar que queda un largo camino por recorrer. Además, deben aprender a gestionar su talento.

- ¿Es difícil que nuevos diseñadores independientes triunfen en la moda?

- Tienen la posibilidad a través de las redes sociales de darse a conocer más rápidamente, pero hay que ser moderado. Hay que ser continuo y perseverar.

- ¿Qué fundaciones, organizaciones benéficas y ONG apoya?

- Children Cancer Center of Lebanon y organizaciones benéficas para la educación.

- Tiene una importante presencia en línea en varios sitios web nacionales e internacionales, incluidos Harvey Nichols y Net-A-Porter. ¿Qué importancia tiene el comercio electrónico en la moda?

- El comercio electrónico es muy importante, especialmente después de los desafíos de 2020. Estamos desarrollando nuestra plataforma de comercio electrónico para asegurarnos de poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Gwen Stefani en la Gala Global Ocean 2019 con un vestido del diseñador libanés

- ¿Cuál es el secreto de su éxito?

- El equilibrio entre creatividad y negocio.

- ¿Cómo desconecta de su día a día?

- La familia es lo más valioso para mí. Cuando no estoy viajando o trabajando, paso mi tiempo libre con mis seres queridos.

- ¿Cuáles son sus nuevos planes de expansión?

- Estamos en constante desarrollo. Recientemente nos hemos convertido en una marca de estilo de vida y la ampliamos a nuevas líneas de productos. Nuestro enfoque es diversificar nuestros productos para que sean accesibles a un público más amplio y acompañar a la mujer en sus diferentes momentos de la vida.

- Tiene varias sedes, ateliers y oficinas. ¿Dónde fabrica cada línea de su marca?

- Las colecciones de Alta Costura y Novias son fabricadas por nuestros talleres con sede en Beirut; somos capaces de producir la mejor artesanía. Las colecciones Pret-a-Porter que incluyen ropa para niños, gafas y accesorios se fabrican en Italia, así como la línea de muebles. ELIE SAAB ha colaborado con los mejores partners para cada línea.

- ¿Cómo se ha inspirado para la creación de sus perfumes?

- Quería hacer una visión ampliada de la feminidad en mi perfume. También pensé mucho en los recuerdos de mi infancia creando este perfume, el olor a flor de azahar y jazmín. Quería transcribir la luz del Medio Oriente en mis perfumes. Siempre he querido crear mi propio perfume. Al igual que con mis vestidos, quiero traer belleza a la vida de las mujeres. Para la mayoría de las mujeres, llevar un vestido ELIE SAAB es un sueño inaccesible. Mis perfumes, por otro lado, le dan un toque excepcional a la vida de todas las mujeres.

- ¿A quién dedica sus fragancias?

- A todas las mujeres que quieran usar ES.

- ¿Cómo gestionas su presencia en las alfombras rojas de los mejores premios internacionales? Viste a los nominados, a los presentadores de premios y a los ganadores. ¿Tiene un departamento específico de alfombra roja?

- En 1997, nos unimos a la oficina de una celebridad con sede en Los Ángeles. En mi opinión, las alfombras rojas son la mejor pasarela. Más tarde, creamos un departamento en París dedicado exclusivamente a las celebridades.

Diane Kruger luce un diseño de Elie Saab

- Detrás de cada hombre de éxito, hay una gran mujer. Hábleme de su hermosa esposa Claudine.

- Claudine siempre estuvo a mi lado. Ella está presente en todos los eventos y espectáculos para ofrecerme su apoyo. Hemos realizado este viaje juntos y tenemos la intención de seguir haciéndolo durante el resto de nuestros días.

- Su hijo mayor, Elie Saab junior, el director ejecutivo de su empresa, se casó el año pasado con Christina Mourad y usted diseñó su vestido de novia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo tardó en hacer ese vestido?

- Fue una experiencia emotiva. Elie fue el primero de mis hijos en casarse y Christina es una mujer excepcional. Diseñar sus vestidos me dio mucha alegría. Me reuní con Christina y discutimos sus gustos, lo que se sentiría cómoda usando. Tuvimos la misma visión y nos vimos cara a cara, por lo que solo tuvimos algunos ajustes.

- El 4 de agosto de 2020 se produjo una explosión masiva en el puerto de la ciudad de Beirut, capital de Líbano. Se dice que la onda expansiva tuvo la fuerza de un tornado y que se sintió hasta Chipre, a cientos de millas de distancia. Su oficina principal y sede fueron gravemente dañadas y su casa, muy cercana, fue destruida. ¿Dónde estaba en ese momento y cómo lo vivió?

- Nuestra sede se encuentra a pocos kilómetros del puerto. Cuando la explosión golpeó Beirut, mi equipo y yo estábamos en la oficina trabajando en la última colección exclusiva de alta costura. Estaba trabajando en mi escritorio y la explosión fue tan violenta que fui expulsado contra la pared opuesta de la habitación. No me di cuenta de lo que pasó. Pensé que fue un ataque aislado no lejos de la oficina, no algo tan grande. Mi primera reacción fue salir de mi oficina para ver a mi equipo, estaba muy nervioso. Luego, muy rápidamente, comencé a recibir mensajes y llamadas de mis amigos y familiares que estaban viviendo la misma experiencia. Así es como me di cuenta de lo grande y devastadora que era la situación. Estaba muy preocupado por mis seres queridos.

- ¿Cómo le ha afectado la pandemia y el confinamiento?

- Estoy tan comprometido con mi trabajo que rara vez tengo la oportunidad de tomar descansos largos. Antes de la pandemia, el ritmo de las colecciones era loco. Entonces, cuando ocurrió el encierro, me sentí tranquilo y en paz. Me quedé en casa con mi familia. Fue un buen período para ser creativo. Diseñé 3 colecciones durante este tiempo.

- Usted solo creó un imperio multimillonario de la moda. ¿Qué es lo que aún no ha logrado?

- Mucho, nunca dejo de soñar. Espero lograrlos todos.

- Muchas gracias por su tiempo y por concederme esta entrevista exclusiva. Ha sido un verdadero placer.

Nasrin Zhiyan es cofundadora de Massumeh