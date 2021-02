Echenique, “el fantasma de Fuencarral” que vive bajo una bandera de España

Sobre la cabeza de Pablo Echenique ondea una bandera de España. En apenas unos meses se cumplirán dos años desde que el número dos de Unidas Podemos abandonase el lujoso barrio de Salamanca de Madrid para instalarse en el distrito de Fuencarral-El Pardo, al norte de la capital. Un cambio de más a menos que sorprendió a muchos, sobre todo a aquellos que no comulgan con los ideales políticos de la formación morada en el Congreso de los Diputados.

Hasta la fecha, nadie ha logrado averiguar el domicilio exacto en el que reside desde aquella mudanza. LA RAZÓN lo ha encontrado. Nos hemos desplazado hasta el área residencial de Tres Olivos y el barrio de Valverde, y hemos descubierto cómo es su casa. Allí, en una conocidísima calle, muy cerca del restaurante Casa Pedro, vive Echenique. Y lo hace de alquiler, en un edificio de tres plantas, junto a Marialé Nelo, su esposa. Tal y como se aprecia en la imagen que pertenece a la fachada de su portal, en el bloque conviven las dos Españas. En el bajo, Pablo Echenique, abiertamente republicano. Sobre su cabeza, en la primera planta, un vecino se manifiesta orgulloso de ser español constitucionalista a tenor de la enorme bandera que cuelga de su balcón. Hace algunos años, el Partido Popular impulsó la campaña «España en tu balcón» con la que se animaba a los ciudadanos a colgar la bandera nacional, una insignia que, según afirmaron, representa «a todos y no es partidista». En el último año, este símbolo patrio también se ha utilizado en señal de apoyo a los sanitarios por su labor contra la pandemia de coronavirus y en contra del Gobierno de coalición del que el partido de Echenique forma parte.

Casa de Pablo Echenique en el barrio de Fuencarral

Un alquiler de 600 euros

El argentino tiene alquilado el bajo, el único de este edificio. Según hemos podido saber, su entrada en la vivienda requirió una reforma por cuestiones de movilidad y adaptaron el portal a sus necesidades, ampliando el portón y cimentando una rampa para facilitar su acceso con la silla. A diferencia del resto de portales, tal y como se aprecia en la fotografía, el suyo es visiblemente más espacioso.

En cuanto a su vida en el barrio es más bien escasa, algo que ha llevado a algunos vecinos a referirse a él, a modo de chanza, como «el fantasma de Fuencarral». En un conocido taller, que se encuentra justo enfrente de su domicilio, cuentan que le ven cada mañana mientras espera a su escolta, que lo recoge en una furgoneta de color negro. Además, en alguna que otra ocasión el protagonista, con actitud jocosa, ha hecho amago de entrar a ese taller en su silla de ruedas con el fin de que se la reparasen. Allí dicen que «el argentino parece buena gente».

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se dirige a una Junta de Portavoces.

Todos los vecinos de Pablo viven de alquiler, como él. Y es que ese bloque de edificios pertenece a un mismo propietario, que decidió hace años arrendarlo. El bajo de Echenique cuenta con salón, cocina, baño y una habitación. En total, unos 63 metros cuadrados. En lo que a la vivienda de Echenique respecta, hemos podido saber a través de una inmobiliaria ubicada en la misma calle en la que vive el diputado, que el precio que se estaría pagando en la actualidad por un piso de las citadas características y en la zona en la que se encuentra oscila entre 600 y 700 euros mensuales.

Los viandantes que transitan por la calle en la que reside el diputado son conocedores de cuál es su domicilio. Acude a un bar cercano junto a su mujer para tomar un vermú de vez en cuando, especialmente los fines de semana a la hora del aperitivo, pero no frecuenta los establecimientos del barrio. Ni frutería ni peluquerías ni siquiera la farmacia. Quizá por la dificultad que entraña llegar hasta ella. «Nunca ha venido aquí porque para llegar en silla de ruedas es complicado», nos dicen en la farmacia. Y tiene sentido, puesto que las aceras de esta vía son bastante estrechas y de firme irregular. Llama la atención, de hecho, que Echenique tomara la decisión de trasladarse a esta calle. Muy celoso de su intimidad, al número dos de Unidas Podemos no le gusta que ahonden en su vida privada y su objetivo es pasar lo más inadvertido posible.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante el acto institucional por el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 6 de diciembre de 2020.

Batalla en Twitter por Hasel y el Rey

Es uno de los políticos más activos en redes sociales, especialmente en Twitter. Han sido muy criticados sus comentarios a favor de Pablo Hasel. A principios de esta semana, y para sorpresa de muchos, Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, dejó de seguirle en esta red social y el «unfollow» le fue devuelto. Los desplantes ahora se expresan así.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

También esta semana se enfadaba con Ana Rosa Quintana por apuntar en su programa que Echenique parecía haber ignorado al Rey al no saludarle poniéndose la mano en el pecho e inclinando la cabeza en la conmemoración del 40 aniversario del 23-F celebrado en el Congreso el martes: «Estimada @anarosaq, con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar, así que llevarla al corazón… Me paré el mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, solo que fuera de tu encuadre. Ya manipuláis cualquier gilipollez».