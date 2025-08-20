Isa Pantoja, emocionada ante su “primer viajecito” con su hijo Cairo

Isa Pantoja lo ha pasado muy mal en su proceso de recuperación postparto. No tanto por lo físico, sino especialmente por lo emocional y lo mental, que se ha resentido tras dar a luz. Ha ido transitando por momentos de bajón anímico que ha contextualizado como una depresión, común en muchas mujeres tras convertirse en madres. En su caso, sintió que al nacer su hijo se separaba de él, después de haber disfrutado un embarazo muy bueno, distinto por completo por las circunstancias que le rodeaban al primer embarazo de su hijo Alberto.

Pero poco a poco Isa Pantoja se ha ido recuperando y reconectando con el pequeño Cairo. A su lado ha estado en todo momento su marido, Asraf Beno, que no le ha soltado la mano en todo el proceso. Pero ahora ha recuperado la sonrisa y es que está disfrutando ya de los pequeños placeres que le reserva la maternidad, viviendo sus primeras veces con su bebé. En ello está ahora mismo, tras iniciar un viaje muy especial para la familia.

El primer viaje para el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno

Ha sido la propia hija de Isabel Pantoja la que ha celebrado una primera vez muy especial con su retoño. Y es que este será el “primer viajecito juntos”, como así anunciaba como acompañamiento a una tierna imagen en la que el pequeño Cairo reposa tranquilo sobre los brazos de su papá. Asraf, radiante de felicidad con una sonrisa de oreja a oreja mira anonadado a su bebé. Ese al que va a presentar a su familia, motivo principal del periplo.

Asraf Beno junto a su hijo Cairo Instagram

Desde el ferry, Isa Pantoja anuncia a sus seguidores de Instagram que está a punto de cruzar el Mediterráneo para salvar las distancias que le separa de la familia Asraf. Así lo deja claro en su imagen, al etiquetar a la compañía de barcos que salen desde la Península con destino a Tánger. Aquí el pequeño conocerá a su familia paterna, un momento que llena de ilusión al matrimonio. Y es que aquí Isa puede estrechar lazos que no disfruta ya con los suyos. La familia de Asraf le ha acogido con los brazos abiertos y se siente con ellos como una más, en sus numerosos viajes que ha realizado para visitarlos. Ahora, les acompaña el pequeño Cairo.