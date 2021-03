Los sábados de Lomana: ¿En qué perjudica a España que las Infantas Elena y Cristina se vacunen?

Y ya estamos de nuevo perdiendo el tiempo en discusiones que a nadie interesan. Ahora, el tema que se discute es la vacuna de las Infantas; pero vamos a ver: ¿en qué afecta o perjudica a España que estas señoras se vacunen? Hay una doble moral francamente insoportable. Viajan cada mes y medio a ver a su padre, que es un señor mayor, achacoso y en edad de riesgo. Si el Rey Emérito está bajo el amparo del emir de Emiratos Árabes Unidos, lo lógico es que a sus hijas les ofrezcan o les exijan que se vacunen, ya que es la forma de estar cubiertas del virus dado que proceden de un país como España en el que hay mucho Covid y muy pocas vacunas. Las Infantas tardarían en nuestro país meses hasta que pudiesen hacerlo, por lo tanto no interesa que puedan entrar en Emiratos sin estar vacunadas. No se puede ser tan papanatas y tan cretinos para criticar algo absolutamente lógico. ¿Ellas en concepto de qué pueden negarse? ¿Para contentar a los medios del despelleje en su país? Ese mismo país que deja entrar 300 ó 400 maletas de Venezuela que no sabemos de qué iban cargadas, si dólares, armas o cocaína, sin dar ni una explicación, saltándose todas las normas comunitarias y democráticas de informar a los españoles cuál era el regalito enviado en un avión con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a España. En ningún momento vi este despliegue de críticas ni de rasgarse las vestiduras en todos los medios de comunicación. Supongo que este montaje es para tapar los millones de parados y las expropiaciones que están haciendo al estilo bolivariano y Chavista en Baleares. Al grito de ¡exprópiese! ya hay 56 viviendas confiscadas porque no cumplían su función social de ser utilizadas por la gente. Llegará el momento en el que decidirán no permitir que haya personas que guarden en un banco ahorros que no utilizan esos que tienen que engrosar las arcas del estado que son las suyas. Todo confiscado. Estos podemitassanchistas parece ser que no creen que la propiedad privada sea un derecho que hay que respetar en una sociedad democrática, excepto si se trata de sus mansiones. Como el «Señorío de Galapagar». De esta manera seguiremos aguantando hasta que aparezca una vacuna contra la estupidez y el papanatismo de tanto cretino.

También se nos viene encima el 8 de marzo con nuestra «feministra» y sus amigotas. El feminismo tiene un gran enemigo, que es el mal llamado «hembrismo», que busca la preponderancia de la mujer en vez de la igualdad con los hombres. Igualitarismo sería la definición perfecta. Hay mucha «hembrista» que lo único que hace es despertar fobias hacia el movimiento feminista y sus legítimas reivindicaciones.

De todas formas, es tal la controversia que despiertan estos términos que podemos decir que hay tantos tipos de feminismo como estilos de música. Cada cual que se quede con el que más satisfacción le provoque.

Otro movimiento, llamado TERF (busquen la traducción), que ataca últimamente a raíz de la Ley Trans a nuestra «feministra» de igualdad Irene Montero, alias «la niñeras» se atreve a equiparar a la mujer con aquellas damas que no experimentan la menstruación. Es en esos momentos cuando viene a mi cabeza el manido «ajo y agua». O se espabilan PP, Ciudadanos y Vox con una gran coalición de centro derecha o pueden venir «malos tiempos para la lírica», como decía una famosa canción.