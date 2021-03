Las terribles consecuencias del positivo en Covid de Paz Padilla en Sálvame

Las personas que han hablado con Paz Padilla, tras hacerse público que ha dado positivo un día después de presentar Sálvame, aseguran que la conductora del espacio se encuentra bien y que “lo está pasando de manera muy leve”. Confinada y aislada en la buhardilla de su casa, la humorista está tranquila y esperanzada de no haber contagiado a nadie al haber detectado los síntomas muy a tiempo. Tal y como ella misma ha comunicado, su hija y la persona de servicio que vive en su casa, han dado negativo en las pruebas. Pero, ¿cómo están los colaboradores de Sálvame y cómo está afectando a la productora de Sálvame el posible contagio de gran parte del equipo?.

La preocupación entre los directivos de La Fábrica de la Tele por la salud de sus trabajadores más famosos y por cómo pueda afectar la baja de sus colaboradores más significativos al programa, es indudable. Los que más preocupan en estos días de incertidumbre son los considerados de riesgo: Belén Esteban, Mila Ximénez y Kiko Matamoros, todos ellos con graves problemas de salud, y esenciales para el programa.

La diabetes crónica de Belén Esteban, factor de riesgo ante un posible contagio

La “princesa del pueblo” está que fuma en pipa tras el contagio de Paz Padilla. El mismo día en el que compartía plató con la presentadora infectada, ambas reivindicaban que los que trabajan en televisión se vacunen antes que el resto de trabajadores, por el riesgo que “supone trabajar sin mascarilla en un espacio cerrado”.

Sus palabras resultaban premonitorias y tan solo un día después de hacer pública esta reivindicación laboral, todo el equipo descubría que Paz Padilla presentaba síntomas compatibles con el Coronavirus y que había dado positivo en un test.

El miedo de Belén a infectarse por Covid debido a su diabetes crónica fue el motivo por el que, a diferencia del resto de compañeros de Sálvame, decidiera no ir a plató durante todo el confinamiento. La de San Blas estuvo más de cuatro meses sin aparecer por las instalaciones de Telecinco, cobrando su sueldo y haciendo intervenciones puntuales desde su casa en las que, varias veces a la semana, preparaba una receta con la ayuda como cámara de su hija Andrea, que tuvo que abandonar sus estudios presenciales en Reino Unido y regresar a casa de su madre. El privilegio de Belén Esteban de no exponerse al Covid como el resto del equipo, por más que estuviera justificado por causas médicas, no sentó muy bien al resto de compañeros que continuaron acudiendo a diario a Telecinco.

El agresivo cáncer de Mila Ximénez, muy baja de defensas por la quimioterapia, preocupa a los directivos.

La que sí preocupa y mucho, tanto a Paz como a la “cúpula” de Sálvame y sus contertulios, es Mila Ximénez. Su estado de salud es aún más preocupante que el de Belén ante un posible contagio. Sus defensas están muy debilitadas por la última sesión de quimioterapia, el ciclo más agresivo al que se ha sometido desde que le fuera detectado un cáncer de pulmón con metástasis. La ex de Manolo Santana se acaba de reincorporar a las tardes de Telecinco después de un mes de baja y reconocía a la audiencia que la evolución de su enfermedad no era buena y que estaba preparándose para aceptar la muerte: “ A mí si me dicen que me queda x tiempo, me quiero organizar “.

MILA XIMENEZ

El pasado miércoles, en la que era su segunda intervención tras su vuelta al trabajo, Mila y Paz coincidían en plató, cuando la gaditana ya estaba infectada y las alarmas se disparaban entre los directivos de La Fábrica de la Tele, a quiénes Ximénez está muy unida. Conscientes de qué es, en estos momentos, la más vulnerable del equipo le recomendaron someterse a un test y quedarse en casa hasta nueva orden.

Un varapalo para Mila que, vuelve a causar baja, en un momento en el que tendrá que enfrentarse a la prueba médica decisiva y en el que contaba con tener a su lado a su hija Alba. Y es que, según la normativa Covid, Mila y el resto de empleados que han estado en contacto con Padilla, deberán permanecer en aislamiento estricto durante diez días. Es posible incluso que Mila se vea obligada a retrasar esta prueba que marcará si continúa o no con el tratamiento contra el cáncer.

Kiko Matamoros, mala salud y en riesgo por su edad, también en aislamiento.

Después de dos años de constantes ingresos hospitalarios, y no por cuestiones estéticas, la salud de Matamoros y su edad, 64 años, constituyen otro motivo de preocupación para el equipo de Sálvame. El veterano colaborador es fundamental en la parrilla de Telecinco y trabaja todos los días, entre otras cosas para pagar su deuda a Hacienda y poder mantener un elevado nivel de vida con su chica, Marta López del Álamo.

Un glaucoma que le ha dejado sin visión del ojo derecho y con la del izquierdo bastante mermada fue el primer susto médico de Matamoros, aunque por desgracia no ha sido el último. En julio de 2019, anunció vía exclusiva, que le habían detectado cinco tumores en la vejiga, una información que fue cuestionada por Laura Fa, quien padeció un cáncer antes de hacerse famosa y puso en duda el catastrofismo de su diagnóstico antes de tener el resultado de la biopsia.

Desde entonces el madrileño no ha levantado cabeza y ha pasado por quirófano con frecuencia. Tras serle extirpada la vesícula, tuvo que regresar de urgencia al hospital por una pancreatitis. Una infección de origen desconocido que fue complicándose “al afectar al hígado, al páncreas, al tubo biliar, a la sangre y a algún órgano más” confesó Matamoros, que perdió más de 10 kilos y estuvo varias semanas ingresado.

La pareja formada por Makoke y Kiko Matamoros han sido protagonistas en las portadas de las revistas del corazón / Foto: La Razón

El estado de salud de Kiko Matamoros fue empeorando con los días y finalmente tuvo que ser trasladado a otro hospital. “Se me infectó la prótesis y me dijeron que me tenían que quitar una y la otra no… Todo empezó porque, de alguna manera, mi cuerpo rechazó los puntos. Ahora me han puesto otros diferentes” explicó el colaborador después.

Con varios órganos vitales afectados tras los reveses que sufrió en 2020, a sus 64 años, el colaborador causa baja y deberá permanecer aislado en un momento en el que la cadena contaba con él tras la guerra judicial con Hacienda y con su ex mujer, Makoke Matamoros. Pero no podrá ser. Su presencia en El debate de las Tentaciones, Sálvame, Sábado Deluxe y Viva la Vida tendrá que esperar, ya que lo primero es su salud.