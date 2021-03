¿La locura de Isabel Díaz Ayuso?

Lunes

Si hace tres años, el feminismo en España sorprendió al mundo entero por revolucionario, comprometido y,sobre todo, por la unión que procuraba entre todas las mujeres, tres años después está lleno de divisiones. Ya hay hasta militantes de Podemos e IU que firman manifiestos contra la Ley Trans de Irene Montero, que sigue empeñada en ser el adalid de un feminismo solo suyo y de las que piensan como ella. ¿Cuántas veces habrá que señalarle a la ministra de Igualdad que el feminismo engoloba a las mujeres de todo tipo, ideología, credo y condición? El 8-M es de todas las mujeres. No de las mujeres de Irene Montero… Por suerte, y pese al Ministerio que nos separa, hoy hemos aparcado las diferencias. Así que feliz día de la mujer. Y que llegue el día en que no sea necesario celebrarlo.

Barcenas, entretanto coloca en el punto de mira a Aguirre y Cospedal. Que se sepa todo, por favor. Cuanto antes. Pero de verdad.

Martes

Y Bárcenas sigue. Turno para Rajoy. Su palabra es aterradora. ¿Conoceremos la verdad?

Todo el mundo habla de la entrevista de Harry y Meghan con Ophra… Pues eso, que nos encanta indagar las trastienda de las realezas. La nuestra, por cierto, no tiene nada que envidiar a Juego de Tronos. Lo cuento en «Pasiones carnales».

Miércoles

Estalla la bomba. Moción de censura en Murcia. Cs rompe su pacto de Gobierno con el PP y, literalmente, se lo reparte con Cs... La mecha se extiende en muchas Comunidades y, antes de que pueda llegar a Madrid, bomba doble: Isabel Díaz Ayuso cierra la asamblea, dimite y convoca elecciones. La estupefacción es general pero, piénsenlo: ¿Le quedaba otra? La alternativa era la moción de censura ya pactada por el PSOE y Cs y quedarse fuera.

¿Locura de Isabel? Las redes se inundan de insultos para Ayuso… «Está ida», «es una loca»- Muchos de estos improperios los sueltan feministas progresistas. Parece que la ideología desvanece a la sororidad. Y eso que este terremoto político no tiene que ver con las ideologías sino con los fondos de cooperación. El PSOE sabe bien que esos fondos los manejarán las autonomías. Y si no mandan en ellas, no los tocan. Por eso andan, en la estrategia de hacerse con esos dineros como sea. Lo de Cs es caso aparte.

(Me cuentan que todo estalló cuando Miguel Ángel Rodríguez, al escuchar una conversación entre dos socialistas justo cuando ocurrió lo de Murcia, certificó, al vuelo, esos planes de Moncloa para cambiar el mapa de España…). ¿Qué si las mociones de censura contra el Gobierno de Ayuso fueron antes o después? Fueron después, pero estaban pensadas de antes?

Jueves

Vaya, así que Ábalos podría estar detrás del golpe de Moncloa y Cs al centro derecha… Todo por la pasta, insisto. Háganme caso: Los fondos de cooperación son el quid de la cuestión.

Villacis («Como gobiernen el PSOE y la Comunidad, nos habéis jodido, Pablo») y Almeida se blindan en el Ayuntamiento de Madrid. Y, mientras, muchas voces de Cs salen a separarse de la nueva estrategia de su partido, que no comparten… Me temo que en Cs habrá desbandada general hacia el PSOE o el PP (de hecho se habla ya de alguna consejera naranja, como Marta Rivera de la Cruz –cultura–, que Ayuso querría rescatar...).

En el recuerdo de todos aquel 11-M que nos dejó una de las heridas más grandes de la democracia. Aún me veo a mí misma, atónita frente al televisor, descubriendo a todas esas víctimas que aumentaban de número, de manera pavorosa, mientras las lágrimas caían por mis mejillas.

Viernes

Pues hace un año justo volvía yo de Málaga en una AVE completamente vacío y llegaba a una estación desierta. Eran las horas previas a un encierro anunciado. Aún no se han abierto del todo las puertas… Solo espero que algún día se vuelvan a abrir de verdad. Pero ¿qué pasa con la vacuna de Astrazéneca? ¿Trombos? Me llama mi madre asustada. Por fin le habían puesto la primera dosis y ahora… ¿querrían tranquilizar al personal?

Ahora resulta que tres diputados de Cs no van a apoyar la moción de censura de Murcia y que el PP se queda con Murcia. ¿Qué pasará con Arrimadas? Vivimos en un permanente culebrón.

¿Qué Marlaska impide a Pérez de los Cobos ser general? Qué asco de venganza.

Sara e Iker se separan. Siempre nos quedara aquel beso suyo, en nuestro único mundial de fútbol ganado, que se convirtió en un símbolo.