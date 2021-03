Zara Tindall da a luz a su tercer hijo

La hija de la princesa Ana, Zara Tindall y su marido, la ex estrella del rugby inglés, Mike Tindall, ha dado la bienvenida a su tercer hijo. Un niño al que han llamado Lucas Philip y que nació el pasado domingo en la casa que la pareja posee en Gatcombe Park. El bebé pesó al nacer 3, 800 kilogramos y el nacimiento fue anunciado por un portavoz de la pareja. “Zara y Mike Tindall están felices de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, Lucas Philip Tindall”.

“Ha sido una buena semana para mí, el tercer Tindall está en camino”, dijo el deportista a finales de 2020 en el podcast The Good, The Bad & The Rugby. “Me gustaría un niño esta vez, tengo dos niñas y me gustaría un varón. Me encantará si es niño o niña, pero por favor, que sea niño”, añadió. El nuevo miembro de los Windsor ocupa el puesto número 21 en la línea de sucesión al trono, por detrás de sus hermanas.