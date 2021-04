Rocío Flores, en la encrucijada y entre sus dos madres: Rocío Carrasco y Olga Moreno

Si hay algo que ha estigmatizado a Rocío Carrasco en las últimas décadas ha sido su cuestionado papel como madre. El hecho de que no mantenga, desde hace años, ningún tipo de relación con sus dos hijos, Rocío y David Flores, la ha convertido en blanco fácil de las críticas de su ex marido y de la opinión pública.

Después de años de silencio, la hija de «la más grande», se ha propuesto cambiar esta imagen protagonizando el docudrama más polémico que se recuerda en Telecinco, cadena que se ha volcado en su objetivo de vengarse del maltrato mediático del que ha sido objeto y dar alas a su resurrección pública. Veinte años después de que se dictara la sentencia de divorcio de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y mientras Rociíto reescribe su propia historia, la jugada maestra de Ana Rosa Quintana fichando, en plena polémica, como tertuliana a Rocío Flores, da un nuevo giro a la historia.

Rocío Flores se estrena como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'

Los problemas entre madre e hija seguirán dando que hablar las próximas semanas, más ahora que Rocío Flores, se incorpora al elenco de colaboradores de Ana Rosa Quintana, donde comentará el concurso de Olga Moreno, la mujer de su padre y a quien considera una segunda madre. Un golpe doloroso e inesperado para Rocío Carrasco, que había conseguido eliminar de un plumazo en Telecinco la negativa influencia en la opinión pública de Antonio David Flores. Será su hija la que tome el relevo en los platós, aunque su intención inicial no es pronunciarse sobre la polémica que rodea a sus progenitores. De momento, ha firmado por tres meses, un día a la semana, los viernes, con un caché elevado que le permitirá ayudar económicamente a su padre y a su familia.

En el nombre del padre

Las razones por las que ha aceptado la oferta de Ana Rosa Quintana y ha declinado participar en las galas o debates de «Supervivientes» son claras: la nieta de Rocío Jurado no quiere compartir espacio ni con Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio, ni con nadie que cuestione a su padre. Aseguran que no perdona a Jorge Javier, con quien tenía una excelente relación, los desplantes que le ha hecho en los últimos meses a Antonio David en «Sálvame». Aunque el presentador estrella de Telecinco, que acaba de incorporarse de vacaciones para conducir «Supervivientes», no ha sido la cara elegida para moderar el documental de La Fábrica de la Tele, Rocío Flores no perdona que trabaje en la productora que ha destruido la imagen de su padre, a quien acusan de maltrato físico, psicológico y mediático a Rocío Carrasco.

En medio de la tormenta, Rocío Flores vuelve a televisión con un único objetivo: defender el concurso de Olga Moreno y no entrar en guerra con su madre biológica, Rocío Carrasco. Le será difícil esquivar la polémica. Desde el saloncito social de «El programa de Ana Rosa», Rocío Flores tendrá que escuchar cómo su madre rememora su intento de suicidio en agosto de 2019, el punto de inflexión en su vida, que ha provocado esta meditada campaña para resarcir su imagen.

Ese fue el motivo, según ha confesado Rocío Carrasco, de que se decidiera a romper su silencio. Quiso acabar con su vida al enterarse de que su hija Rocío defendería a su padre en su regreso a televisión como concursante de «GH VIP» y decidió pasar al ataque, cuando supo que su primogénita se había decidido a concursar en «Supervivientes 2020». Entonces, lo tuvo claro. Pasaría al ataque, trataría de limpiar su imagen y relataría el infierno de su vida, llevando de los juzgados a los platós, su guerra con el padre de sus hijos.

DOCUDRAMA ROCIO CARRASCO CONTRA SU EXMARIDO DAVID FLORES EN TELE5

Todo comenzó a finales de febrero de 2020. Unos días antes del bautizo como personaje público de Rocío Flores en Honduras, «Vanitatis» sacó a la luz la violenta bronca que provocó el distanciamiento entre madre e hija. Los hechos, ocurridos en 2012, por los que Rocío Flores fue condenada por maltrato continuado a su progenitora, fueron la causa de que Rocío se fuera a vivir con su padre. La revelación de «Vanitatis» provocaba un inesperado giro mediático y aunque las miradas críticas se dirigían hacia Rocío Flores y su complicada adolescencia, las lágrimas de la superviviente al no tener noticias de su madre al estallar la pandemia, neutralizaron el intento de Rocío Carrasco de acabar con su injusta fama de mala madre.