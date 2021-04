Kiko Hernández: “Antonio David debe 700.000 euros, es Rocío Flores quien mantiene a la familia”

Esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’ se comentaba que Olga Moreno, mujer de Antonio David, posiblemente no hubiera participado en “Supervivientes” si no hubiera tenido que pagar la multa por abandono. Una información que Rocío Flores desmentía desde el mismo plató: “Si ese fuese el caso y hubiese tenido que pagar la indemnización, yo no hubiese tenido ningún problema en afrontar ese pago y decirle ‘quédate aquí”.

Pero a tan solo unas horas de la entrevista más esperada de la televisión, Kiko Hernández se ha pronunciado al respecto en “Sálvame”: “Eso de ‘yo te pago la multa y no vas’ sabes que eso no es cierto. Eres tú la que estás tirando de esa familia. Es tu sueldo”, revelaba.

Olga Moreno, en 'Supervivientes'

Además ha desvelado las presuntas deudas que rodean al ex de Rocío Carrasco: “Antonio David Flores debe 700.000 euros. Cuatrocientos mil a Hacienda. Tiene todo embargado más el juicio de la madre de los mil millones de pesetas, pues unos 700.00 euros. Todas las nominas embargadas, han salido juicios donde cobraba a través de terceros, esos terceros que eran representantes ahora están en juicios.

“Tiene una vida económica complicada. Olga igual. La única solución que tienen es su participación en ‘Supervivientes’. Es lo que gana todas las semanas. Por mucho que le pagues la multa, es su única fuente económica. Y espérate que no se la embarguen”, añadió.