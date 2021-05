Todo lo que necesitas saber sobre el próximo nacimiento del segundo hijo de Meghan Markle

El príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle esperan el nacimiento de su segundo hijo, dos años después de dar la bienvenida al primogénito, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Rompiendo con la tradición real, como viene siendo costumbre en los duques de Sussex, la pareja anunció la noticia del embarazo a través de un portavoz el pasado 14 de febrero y publicó una foto en blanco y negro, tomada en un iPad por su amiga Misan Harriman.

Meghan Markle luce en la imagen barriguita con un vestido a medida de Carolina Herrera. Actualmente se desconoce la fecha del parto de la duquesa de Sussex, pero se calcula que se producirá a finales de la primavera o principios del verano.

“Podemos confirmar que Archie será hermano mayor”, dijo a la BBC un portavoz de la pareja . Antes de agregar: “El duque y la duquesa de Sussex están encantados”. El anuncio iba acompañado de la publicación en Instagram de una foto de la pareja, inmortalizada por Misan Harriman. En el pie de foto, éste les dirige estas pocas palabras: “Meg, estuve allí en tu boda donde asistí al comienzo de esta historia de amor y, amigo mío, es un honor para mí fotografiar su evolución. ¡Felicitaciones al duque y la duquesa de Sussex por esta feliz noticia!”.

El sexo del bebé

En una entrevista con Oprah Winfrey, y transmitida el 7 de marzo por CBS , el príncipe Harry confirmaba que la pareja estaba esperando una niña. “Tener un hijo, uno o dos, es asombroso. Para tener un niño, luego una niña, ¿qué más se puede pedir? “, Declaró el duque, ya padre del pequeño Archie Harrison, quien celebrará sus 2 años hoy. Los Sussex también han insinuado que no quieren tener un tercer hijo.

La fecha del parto

Actualmente no se sabe oficialmente en qué etapa de su embarazo se encuentra la ex actriz. Pero la experta en la realeza Camilla Tominey, citada por Express Uk, ya ha dado sus predicciones sobre la fecha de nacimiento de la hermana de Archie. Ella declaró en el mes de febrero que Markle estaba entonces embarazada de “unos cinco meses”. Si sus cálculos son correctos, la esposa del príncipe Harry dará a luz fines de la primavera o principios del verano.

Lugar del nacimiento

El duque y la duquesa de Sussex aún no han dado a conocer los detalles oficiales del lugar de nacimiento de su segundo hijo. Pero sí se conoce que Meghan Markle está planeando un parto en casa. Sin embargo, se ha podido ver a finales de abril a la duquesa entrando en el hospital de Santa Barbara Cottage en Montecito a bordo de una camioneta negra. “Hay un rumor que circula en la ciudad de que quiere dar a luz en casa, pero eso no significa que no necesite un plan B, por si acaso”, dijo un testigo anónimo a New Idea . La duquesa también planeaba dar a luz a su hijo Archie en casa, antes de ser llevada al hospital porque ya había pasado la fecha de vencimiento de su embarazo.

Título de nobleza

Dado que Meghan Markle y el príncipe Harry han decidido no otorgar ningún título de nobleza a Archie y anunciaron que dejaban sus deberes reales en 2020, es muy poco probable que la pareja decida hacer una excepción para su segundo hijo. . Si bien Archie podría haber heredado el título de Conde de Dumbarton cuando nació, siguiendo la tradición real, la pareja decidió no darle a su primer hijo un título honorífico. Sin embargo, según Page Six , la hija de Sussex aún podría heredar el título de princesa después de la coronación del príncipe Carlos.

La nacionalidad

El segundo hijo de la pareja será el primer bebé real que nacerá fuera de Gran Bretaña, desde el príncipe Felipe hace cien años. Este último era originario de Grecia. Archie nació en el Reino Unido, lo que lo convirtió automáticamente en ciudadano del Reino Unido. Es el primer angloamericano en nacer en la familia real.

El gobierno del Reino Unido declara que una persona se considera ciudadano del Reino Unido si al menos uno de sus padres “era ciudadano del Reino Unido o Irlanda” al nacer. Además, según el Departamento de Estado de EE. UU., un bebé nacido fuera de los EE. UU de un padre estadounidense puede adquirir la ciudadanía estadounidense si el padre en cuestión ha estado en el país antes del nacimiento durante al menos cinco años.

El nombre

Según la compañía de apuestas británica Ladbrokes, se aborda el primer nombre Alexandra. Elizabeth y Philip, los nombres de las abuelas de Harry, también se encuentran entre los favoritos, informó el Daily Mail . Más recientemente, si vamos a creer en el sitio de apuestas on line BoyleSports, los usuarios de Internet han favorecido el nombre de Lily. Esto también constituiría un homenaje a Isabel II. De hecho, la soberana de 95 años había heredado el apodo de Lilibet desde su más tierna infancia. El primer nombre Diana también ganó todos los votos.