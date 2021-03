Harry y Meghan Markle se enfrentan a la institución

El historial de la monarquía británica de absorber a los forasteros es desigual. En los últimos tiempos, ha tenido un éxito sobresaliente (Kate Middleton, esposa del príncipe William), varios éxitos modestos (incluida Sophie Rhys-Jones, esposa del príncipe Edward), algunos resultados cuestionables (entre ellos Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrew) y dos fracasos imponentes (Diana Spencer, la difunta Princesa de Gales, y Meghan Markle, la esposa del Príncipe Harry). El 7 de marzo, el mundo fue obsequiado con una evidencia dramática del último desastre, en forma de una entrevista que el príncipe Harry y la Sra. Markle, el duque y la duquesa de Sussex, dieron a Oprah Winfrey, la presentadora de programas de entrevistas más famosa de Estados Unidos.

Las revelaciones de la entrevista resultaron en parte familiares. La soledad de la que hablaba la duquesa y la falta de apoyo desde dentro de la “firma”, recuerdan a la experiencia de la princesa Diana. “Esto fue muy, muy claro”, respondió la duquesa a una pregunta sobre si estaba teniendo pensamientos suicidas. “Muy claro y muy aterrador. No sabía a quién recurrir en eso“. Un factor nuevo y particularmente explosivo fue la raza. La duquesa, ella misma mestiza, dijo que cuando estaba embarazada de su hijo Archie, su esposo le había dicho que había “conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel”, y ella insinuó que el tema estaba relacionado con las decisiones sobre el titulo de su hijo y la seguridad para la familia. Ambos se negaron a decir quién había planteado el problema, aunque Winfrey dijo más tarde que el príncipe Harry le había dicho que no era ni la reina ni el príncipe Felipe.

La evidente cercanía de la pareja durante la entrevista subrayó otra gran diferencia entre su situación y la de la princesa Diana. Están juntos, han dejado el país -más bien como lo hicieron Wallis Simpson, la último estadounidense en casarse con un miembro de alto rango de la familia real, y Eduardo VIII cuando se fueron a vivir a París. Las dolorosas consecuencias de la decisión del príncipe Harry de mudarse a Estados Unidos para su relación con su familia también salieron a la luz en la entrevista: por un tiempo, dijo el príncipe, su padre dejó de atender sus llamadas.

Estas revelaciones indican lo que presumiblemente es parte del propósito de la entrevista. Ha habido muchas críticas en Gran Bretaña a la decisión de la pareja de dejar el país por California y a su intento de mantener algunos de los privilegios de la realeza mientras lo hacen. Un horario de máxima audiencia con la entrevistadora más famosa del mundo, que también es una amiga y asistió a su boda, es una buena forma de contar su versión de los hechos. Tal exposición también debería mejorar su celebridad y popularidad, de las que dependen sus ingresos ahora que la familia real les ha cortado económicamente. Pero también representa una quema de puentes. Para la duquesa al menos, no habrá vuelta atrás.

Dos días después de la entrevista, el palacio emitió una respuesta neutral y conciliadora: “las cuestiones planteadas, en particular de raza, son preocupantes... serán abordadas por la familia en privado”. Pero incluía una frase cuidadosamente redactada que arrojaba dudas sobre la noción de que el relato de la pareja era la verdad objetiva: “algunos recuerdos”, decía, “pueden variar”. Y alguien, ya fuera dentro o fuera de la casa real, había lanzado lo que parecía un ataque preventivo. Después de que se grabara la entrevista, pero antes de que saliera, se filtró al Times una denuncia presentada contra la duquesa en 2018 por un miembro de alto nivel del personal. Jason Knauf, en ese momento secretario de prensa de ambos príncipes, escribió a Simon Case, entonces secretario privado del príncipe William y ahora jefe de la administración pública, diciendo que ella había “expulsado a dos asistentes de la casa”y acosado a un tercero. El hecho de que se filtre una queja de hace dos años y medio sugiere algo que está claro: cuando una relación se rompe, tiende a haber fallos en ambos lados.

Más allá de los ataques, el problema fundamental con el que luchó la princesa Diana es claro. Ser miembro de la realeza implica servir a una institución. No va bien para aquellos que anhelan atención individual. El trabajo requiere modestia, en la que la reina, que no ha dicho una sola cosa interesante en público en sus 70 años en el trono, se ha destacado. Eso no se debe a que sea una persona aburrida, sino a que comprende las exigencias del puesto. La duquesa de Cambridge, también conocida como la Sra. Middleton, es, de manera similar, brillantemente sosa. La duquesa de Sussex no lo es; y su queja en su entrevista de que mientras era miembro de la realeza no se le permitió hablar con la Sra. Winfrey sin otras personas en la sala, demostró su incapacidad para comprender la necesidad de someter las necesidades individuales a las de la institución. Dado el impacto potencial de una entrevista de este tipo en la monarquía, habría sido extraño que los jefes de comunicaciones de la casa le permitieran negociar ella sola con la entrevistadora más poderoso del mundo.

Tal como están las cosas, la duquesa ha realizado la entrevista en sus propios términos y sus consecuencias son exactamente las que temía el palacio. Ha expuesto a la familia real a críticas a las que no puede responder públicamente de manera adecuada sin entrar en una pelea de gritos que dañaría aún más a la monarquía, y ha dividido drásticamente la opinión, socavando así el papel unificador de la institución. Los británicos más jóvenes, junto con los estadounidenses, son más propensos a considerar que la monarquía y la prensa británica son institucionalmente racistas, que la duquesa debería haber recibido más apoyo y que está justificado expresar sus quejas en público. Los británicos mayores son más propensos a opinar que ella es una adulta que debería haber pensado más en el trabajo antes de embarcarse en él, que si estuviera deprimida, su esposo, que fundó una organización benéfica de salud mental, podría haber recibido ayuda para ella, y que la pareja ha dañado deliberada y egoístamente una institución a la que la abuela y el padre del príncipe Harry han dedicado sus vidas. La reputación de Gran Bretaña como un país socialmente liberal y racialmente tolerante también se ha visto afectada.

Sin embargo, la entrevista puede hacerle menos daño a la monarquía de lo que sugiere el escándalo actual. Antes, problemas similares no afectaron mucho su popularidad. Incluso durante la separación con la princesa Diana, apenas se inmutó. Eso, por supuesto, puede tener mucho que ver con la reina. Irónicamente, dada su determinación de ocultar su personalidad, personalmente es muy popular. Cuando ella muera, las cosas pueden verse diferentes.

