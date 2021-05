¿Qué ha dicho Olga Moreno sobre Rocío Carrasco que ha disgustado a Rocío Flores?

Olga Moreno sigue aprovechando su participación en Supervivientes para desahogarse con sus compañeras sobre la polémica que une a su familia con Rocío Carrasco. Estos días acababa incluso llorando tras detallar la complicada situación familiar que están viviendo.

La esposa de Antonio David Flores ha dado detalles de cómo vivió el divorcio del ex guardia civil y la hija de Rocío Jurado, haciendo hincapié en la relación de Rocío Flores con su madre.

La actitud de Olga no es bien vista por Ro, quien desde el plató de Supervivientes criticó que la mujer de su padre no se centrara en el concurso.

La mujer de Antonio David, que lleva ya más de un mes en Honduras, ha contado a sus compañeras que si bien por un lado sien, por otro su participación en el concurso era la ocasión perfecta tras el despido de su marido de televisión.

“Ha sido muy complicado, nos lo han puesto muy difícil. Hay un divorcio, dos niños, tus 15 días y 15 días para su padre, punto y final. Y los cuidas lo máximo posible para que sean unos niños felices. No hay más, si es que eso es así. Que no diga que si yo soy madre, yo no soy madre. Yo soy madre de mi hija y tú de tus dos niños y ya está. Cuídalos como oro en paño, que yo cuidaré a la mía y te ayudaré también a cuidarlos”, resaltaba Olga a sus compañeras de concurso refiriéndose a Rocío Carrasco.

“Los niños han vivido tanto dolor… y, ¿ahora la culpa es de él? Los niños y los borrachos dicen la verdad. Yo sé que Rocío (Carrasco) está mal. Por eso su hija le llama tantas veces. Pero la gente que le quiere, que esté pendiente de ella y que dejen a mi marido en paz. Y ojalá, algún día puedan ayudarla y pueda salir de esto, y pueda disfrutar de esos niños, que son gloria bendita”, continuaba hablando. Además resaltaba cuánto están sufriendo ella y su familia a causa de los últimos acontecimientos: “Me duele tanto, con la ilusión que tenía trabajando en su trabajo. ¡Cómo nos han tratado! Quien lo conozca…¡todos mis amigos han flipado! Él lo único que ha hecho es luchar…”, se desahogaba al contar la situación de Antonio David.

Rocío Flores reaccionaba emocionándose ante las palabras de Olga Moreno. Pero también se mostró muy crítica con el hecho de que no esté siendo capaz de dejar a un lado la polémica familiar y centrarse en el concurso. “Creo que es una situación complicada para todo el mundo, la primera para mí. Lleva 20 años formando parte de mi vida, a la vista está que cada uno tiene derecho a decir lo que quiera cuando quiera. Lo único que le dije fue que se olvidase de su vida de fuera, ya no es por el documental, ya es por su propia salud de estar ahí dentro y estar todo el rato con el run run. Entiendo que es persona y tiene que explotar”.

Llegado a este punto Carlos Sobera preguntó a Ro cómo se sentía viendo que su familia estaba en el foco de la polémica, a lo que la tertuliana contestó: “Si te soy sincera, ya no creo que sea tanto el hecho de que ella comente sobre la relación que yo pueda tener. Mi opinión personal es que a mí, no me hace bien. No por el hecho de que esté en Supervivientes y hable, pero en la situación en la que yo me encuentro a mí no me hace bien. Ni a mí, ni a mi familia tampoco”.