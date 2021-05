Antes de su nuevo álbum, Billie Eilish lanza un libro de fotos íntimo y autobiográfico

La cantante Billie Eilish está preparado el lanzamiento de su nuevo álbum, Happier Than Ever, que saldrá el 30 de julio. Pero antes, la joven estrella mundial del pop del siglo XXI sorprende una vez más al publicar Billie Eilish por Billie Eilish, un libro autobiográfico contado a través de más de un centenar de fotografías inéditas: “Siempre he dedicado una verdadera pasión a las imágenes”, escribe la artista. Cuando era niña, quería ser fotógrafo. No porque fuera bueno, solo porque amaba las fotos”.

Billie Eilish, de pequeña, una imagen de su álbum familiar

Desde el lanzamiento de su primer sencillo Ocean Eyes en 2015, la cantante con voz de jazz y ritmos pop y electro ha seguido ampliando los límites de la música con un sonido que trasciende todos los estilos musicales. Su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? , escrito, producido y grabado íntegramente por Billie Eilish y su hermano Finneas en la casa de su infancia en Los Ángeles, fue el álbum más vendido de 2020.

La estadounidense también hizo historia como la artista más joven en ganar todas las estatuillas en la 62 edición de los premios Grammy: mejor artista nueva, álbum del año, canción del año, mejor álbum vocal pop ... También es la compositora más joven que ha escrito y grabado un tema musical oficial para una película de James Bond, No Time To Die.

A lo largo de 336 páginas, la artista intenta compartir su viaje con el público: “Cuando era pequeña, dice, cada vez que mis padres empezaron a filmarme, decía:” Quiero ver “. Puedes ver cualquiera de nuestras películas familiares, siempre hay un punto en el que me dirijo a la cámara y digo: “Quiero ver”. No podía soportar no estar detrás de la lente “. Irónicamente, su vida hoy transcurre en el otro lado: “Parece que siempre tengo una lente”, describe Billie. Creo que es importante tomar fotografías a lo largo de la vida para no correr el riesgo de olvidar. No quiero olvidar Quiero mantener mis recuerdos cercanos y vivos “.