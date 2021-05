Kiko Matamoros...¿papá a los 65 años?

“¡Ya les gustaría a muchos de cuarenta estar como yo!” ha bramado Kiko Matamoros ante las críticas que ha recibido por plantearse a sus 64 años volver a ser padre junto a su jovencísima novia, Marta López del Álamo. Ha sido en “Viva la Vida” y con motivo de la noticia de que su hija Laura se encuentra embarazada de siete semanas de Benjy Aparicio, cuando el colaborador ha estallado contra todos aquellos que critican que a su edad, vuelva a plantearse ser papá.

Matamoros está feliz de ser abuelo de nuevo. Su hija, Laura Matamoros, ha confirmado la noticia de su embarazo y Kiko, por su parte, también está deseando ampliar la familia. Tras recibir la enhorabuena de sus compañeros por el embarazo de Laura, ha dejado claro que sí que tiene idea de tener hijos con la modelo, aunque será más adelante ya que, su novia desea ser madre.

A Matamoros le molesta los comentarios que recibe constantemente en sus redes sociales sobre la diferencia de edad que tiene con Marta López Álamo y las críticas a su deseo de volver a ser padre. Asegura que, a pesar de sus problemas de salud, “me encuentro en condiciones” para ser papá aunque, por su edad, lo que le toca es ser abuelo.

“Si me da la gana de tener un hijo con 65 años, lo tengo” asegura Matamoros.

Según ha defendido ante sus compañeros ser padre a su edad tiene sus ventajas. Así ha recordado que cuando nació su primogénita, Laura, él tenía 27 años y aún le faltaban muchas cosas por saber en la vida para poder enfrentarse a esta situación con madurez: “Si me da la gana tener un hijo con 65 años, lo tengo. Estoy en mi mejor momento para educar a un hijo, me siento preparado. Cuando echo la vista atrás, con mi primera hija, que la tuve a los 27 años, no tenía excesivamente claro cuál era la responsabilidad de ser padre. Cada uno es circunstancia de su tiempo”

Por ese motivo considera que si ahora tuviese un hijo con Marta López Álamo, ejercería mejor su papel y además, lo disfrutaría muchísimo. Kiko ha reconocido lo feliz que le hace Marta y su certeza de que ella sería una madre maravillosa.