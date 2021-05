Rocío Carrasco responde a María Teresa Campos: “La quiero”

Siempre ha sido uno de sus grandes apoyo. María Teresa Campos ha estado al lado de Rocío Carrasco a lo largo de toda su vida hasta el punto de quererla como a una hija. Por eso, en la entrevista que la periodista, que está a punto de cumplir 80 años, le hizo su hija Terelu Campos para Lecturas, confesó que ella fue de las personas que animaron a Rociíto a contar su verdad. “Le dije a Rocío: ‘Soy muy mayor. No quiero morirme sin que se haga justicia y que la gente sepa que no eres una mala madre”.

Ayer, en el penúltimo episodio de la serie documental “Rocío: Contar la verdad para seguir viva”, la hija de Rocío Jurado ha querido responderle. “Lo único que le puedo decir es que la quiero”. Rocío Carrasco se dirigió en directo a María Teresa recordando lo que le dijo en su casa “creo que tengo la sensación de que eso, gracias a Dios, no va a suceder”, ha asegurado Rocío Carrasco. “Creo que no se morirá sin que se haga justicia. Eso no va a suceder. La Justicia es lenta, tiene sus fallos, tiene sus agujeros negros, pero creo firmemente en la justicia y ella lo verá”.