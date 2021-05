Antonia Dell’Atte continúa su batalla contra Alessandro Lequio

Antonia Dell’Ate ha reaparecido en Instagram para continuar con su particular batalla contra su ex marido, Alessandro Lequio. Y es que tras la docuserie de Rocío Carrasco, en el que la hija de “la más grande” señaló al colaborador de “El programa de Ana Rosa”, la modelo italiana ha encontrado en las redes sociales un lugar desde donde pedir justicia también en su caso.

En un vídeo, Dell’Ate asegura que ha estado celebrando el Día de la Madre junto a su hijo y vuelve a Madrid “para defender mi dignidad, no se puede calumniar a la ligera. Ojalá pudiera cambiar y manipular algunas leyes antiguas para proteger a todas las mujeres que tienen la verdad judicial como la mía”.

“Estoy aquí... gracias por todas vuestras muestras de apoyo. La unión entre nosotras nos fortifica para un mundo mejor y para una nueva generación donde triunfa siempre la paz y fuera la #violenciadegenero!! Ya lo he dicho no me rindo, estoy más fuerte qué nunca para proteger mi verdad!! A todas las chicas que me escriben, confiar en vosotras mismas y pedir ayuda... hay muchas asociaciones con la que yo colaboro que os escuchan. @sidifnicamina hace un gran trabajo!! Gracias, Gracias y Gracias”, escribe en un post donde vuelve a la carga.

Antonia denunció hace tres décadas, 19 de marzo de 1993, en la comisaría de Chamberí a Alessandro por maltrato. Retiró la denuncia, dice que para proteger al hijo de ambos. Más adelante, Antonia mostró la sentencia dictada el 30 de junio de 2004, en la que un juez absuelve a la italiana de injuriar a Alessandro por llamarle maltratador.

Ahora, la italiana se reafirma en su verdad y llama a Alessandro Lequio “maltratador” y al igual que ha sucedido con Antonio David Flores, pide que también expulsen de la televisión a su ex marido. Y es la modelo tiene claro que lo que quiere ahora es la reposición de su honor, ya que tal y como denuncia en redes sociales “toda la prensa me dejó como loca y mentirosa. Yo demuestro todo con papeles, con una sentencia. Y Alessandro pide que me ignoren. Es un cobarde y los que le mantienen, cómplices”.