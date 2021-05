Rocío Carrasco sobre su hija, Rocío Flores: “Pese a lo que diga ella, su madre soy yo”

Esta noche se emite el último capítulo de la docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, que pone fin a una primera temporada de doce capítulos, que ha supuesto un antes y un después en la historia de la televisión; pero que según ha confirmado esta tarde Jorge Javier, contará con una segunda temporada.

‘Punto de partida’ es el título de la última entrega de la serie documental en el que la hija de “la más grande” vuelve a los años más recientes para ahondar sobre cómo algunos acontecimientos en forma de participación en realities, otros programas y otros medios de comunicación por parte de su exmarido y su hija influyeron en su estado psicológico de salud.

Este último capítulo comienza recordando la participación de Antonio David en Gran Hermano VIP, en 2019, al que defendía en plató su hija, Rocío Flores. Recordando así el fatídico 5 de agosto, que ya contó en el primer capítulo, en el que decidió que “no quería seguir viviendo”. “Había llegado el momento de que todo terminara y la única manera era quitándome de en medio porque es algo que no tiene fin, no le veo el final a esto. Solamente pedía que no pudiera volver a seguir maltratándome y yo veía que eso se iba a repetir y decido no seguir con mi vida para delante, no seguir sufriendo, no seguir malviviendo, no seguir....”, confiesa entre lágrimas.

Tras este episodio es cuando ella determina que “esto tiene que acabar” y asegura que Rocío Flores fue manipulada por su padre para ejercer de defensora en el reality, “hace mucho tiempo que no la reconozco, dejé de reconocerla el 27 de julio de 20212, él la ha educado para desempeñar ese papel”. “Ojalá mi hija se pareciera a mi madre, pero no es así, ojalá. Otro gallo hubiera cantando...”, confiesa.

“Cuando la veo en los medios se me viene el mundo abajo y lo primero que hago es llamar a un amigo y decirle ‘esto está', si tienes obligación de hacerlo, hazlo como si fuera una hija tuya. La intento proteger, es mi obligación. Yo soy su madre por mucho que ella diga que su madre es Olga”, sentencia ante la exposición mediática a la que se ha visto obligada su hija, Rocío Flores.