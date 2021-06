Kiko Rivera y la puesta a punto de otros famosos que han engordado durante la pandemia

La pandemia ha pasado factura a todos de distintas maneras. En este tiempo, Kiko Rivera ha aumentado de peso, como él mismo se ha encargado de postear con su característico sentido del humor en sus redes sociales. Eso a pesar de la operación a la que se sometió a principios de 2018. El DJ instaló una banda gástrica con la que logró perder 30 kilos. Este tipo de intervenciones pueden ser de ayuda a quienes padecen de obesidad a deshacerse del peso que les sobra, pero no son fórmulas infalibles ni mágicas. Si no te mantienes a raya con una dieta saludable y una rutina de ejercicio, vuelves a ganar peso. Pero no es el único famoso patrio que ha visto cómo la báscula se le ha disparado durante el confinamiento:

Su prima Anabel Pantoja, con la que ahora las relaciones no son lo mismo, tampoco se encontraba conforme con su subida de peso durante los meses que estuvo confinada. La colaboradora de ‘Sálvame’ nunca ha tenido reparos en mostrar su físico al natural y siempre ha hecho una valiente defensa de su cuerpo demostrando que, ante todo, se quiere así misma. La andaluza se ha puesto manos a la obra y en sus redes sociales ya luce nuevo cuerpo. En las últimas imágenes de la colaboradora de ‘Sálvame’ aparece enfundada en unas mallas de deporte en las que se puede apreciar cómo su vientre luce más plano que nunca.

Anabel se ha quitado muchos centímetros de contorno, pero donde más se nota la pérdida de volumen es en la zona del estómago y en las caderas. «Confía en ti», escribía. «Nunca pensé poder realizar ciertos ejercicios o al menos durar más de 30 segundos, temía lo de siempre, el no puedo, el me duele, el me asfixio, pero que va mi primo @javiipantoja no te lo permite y te saca lo que tú jamás pensabas que tenías dentro de ti. En esta familia de @mltrainer aparte de ser únicos, son expertos en contagiar el buen rollo y lo más importante creer en ti cuando tú ya lo das todo por perdido», detalla la colaboradora quien recalca cómo ha logrado vencer obstáculos como la falta de confianza en uno mismo.

No sabemos si Kiko Rivera decidirá contratar también los servicios de Javi Pantoja o intentará cambiar hábitos por su cuenta. Lo que está claro es que Kiko tiene claro que la clave es optar por un estilo de vida saludable y que el estrés juega en su contra, algo que ha presidido los últimos meses al enfriarse (y casi congelarse) la relación con Isabel Pantoja.

Carlota Corredera es otro ejemplo de un mini-efecto rebote durante el confinamiento. “Tengo un metabolismo y una genética que me impiden dejarme. No es una cuestión de talla. Lo importante es tener los hábitos y no vivirlos como un drama”, ha confesado más de una vez públicamente. Lo cierto es que la presentadora luce cada vez más radiante físicamente durante la docuserie de Rocío Carrasco, lo que es síntoma de que se ha puesto manos a la obra con éxito. La presentadora de Telecinco está cansada de que la utilicen para vender productos falsos de pérdida de peso. Ella misma lo ha denunciado públicamente más de una vez: “Tened dos dedos de frente. No podéis comprar todo lo que anuncian en Internet utilizando imágenes y entrevistas falsas de personajes populares. Por favor, de verdad, no quiero que estafen a nadie más, que es un tema de salud. Es insoportable”.