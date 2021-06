Aitor Ocio, ASOMBRADO, responde en Instagram a la vendetta de Laura Sánchez

Ante las declaraciones de la modelo Laura Sánchez a la revista ¡Hola! en las que afirma “si yo contara lo que he vivido, sería una trilogía de terror”, en referencia a la batalla judicial que ha mantenido durante años por la custodia de Nadia, la hija que tuvo fruto de su relación con Aitor Ocio, el empresario y ex futbolista se ha mostrado muy sorprendido. Aitor Ocio quien tiene la custodia única de su hija de 15 años, con la que vive en Bilbao, ha respondido en Instagram a la vendetta de la modelo. Estas son sus palabras:

Reacción de Aitor Ocio a las palabras de Laura Sánchez

“Siento asombro, pena, tristeza y también dolor después de leer ciertas declaraciones. Después de lo sufrido estos años, tener que leer este tipo de cosas sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros responsabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades. Por mi parte optar por seguir trabajando y estando donde me necesitan que es lo que he hecho en estos últimos 15 años. Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones”.