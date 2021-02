Carmen Borrego y su puñalada trapera a Terelu Campos

“Creéis que todo es un espectáculo y que el espectáculo es hacer daño y no vale todo para participar de esto. Ya tenéis el momento, y mañana lo ponéis 70 veces. Me va la salud, me quiero ir para toda la vida”, decía entre llantos la colaboradora, a finales de abril de 2019, incapaz de soportar las críticas de sus contertulios a su hermana Carmen. Tres semanas después, Terelu Campos comunicaba a la cúpula de La fábrica de la tele su abandono definitivo del programa tras nueve años siendo parte del equipo.

La salida de Terelu de “Sálvame” se unía a la de Carmen Borrego, tras recibir un “tartazo” en “Sálvame” Okupa, un mini reality con colaboradores del programa, así como a la de María Teresa Campos, que no renovó su contrato con la cadena. La Campos salían en bloque de la programación de Telecinco, cadena a la que se encontraban vinculadas profesionalmente desde hacía más de dos décadas.

La portada de hoy de la revista "Lecturas"

Todo comenzó con la supuesta baja médica de Carmen Borrego, después del tartazo que recibió de Payasín en la casa que puso en peligro su operación de papada y que provocó que no acudiera a la final de “Sálvame okupa” porque estaba de baja. Pero, a pesar de que había presentado un parte médico al programa en el que se recomendaba reposo absoluto durante una semana, la colaboradora era descubierta pasando unos días de vacaciones en Santander, lo que enfureció a sus compañeros que la pagaron con Terelu en plató. Tras ver cómo sus compañeros de trabajo reventaban a su hermana, Terelu dijo basta y se fue del plató de Sálvame para no regresar jamás: “para mí, mi familia está por encima de mi trabajo”, aseguró.

Terelu muy dolida por las últimas declaraciones de Carmen Borrego que afirmó sentirse “Públicamente sola”.

Después de las demoledoras declaraciones de Carmen Borrego hace un par de semanas que han salpicado tanto a Terelu Campos como a Alejandra Rubio, el clan Campos está con las espadas en alto. Las declaraciones de la hija de Terelu, cuestionado a Carmen Borrego, sacaron a luz las rencillas familiares.

En la exclusiva de Borrego a Mila Ximénez en “Lecturas” en la que aseguraba sentirse “públicamente sola” y que “Terelu le condiciona en sus entrevistas”, su hermana mayor reaccionaba dolida en Viva la Vida, programa en el que recalaron ambas tras su salida de Sálvame: “Yo cuando leí esta entrevista me molesté y fui a hablar con ella. Le manifesté mi dolor fundamentalmente por no entender que diga que yo no la defiendo. El silencio es la mejor de las defensas y siento que ella no lo haya entendido así”.

La periodista María Teresa Campos en su 78 cumpleaños con sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego en Madrid.18/06/2019

“Tengo claro que el trabajo es el trabajo y la familia, la familia. Y la familia es lo primero”, ha dicho la colaboradora del espacio capitaneado por Emma García y recordándole a su hermana que ella no permitió que la tocaran: “Si alguien ha demostrado eso en un plató es esta imbécil. Si alguien ha tenido cojones de irse de un programa y de un plató, es esta que está aquí”.

Pero su hermana mayor no fue la única damnificada, también su única sobrina, Alejandra Rubio salió mal parada de la entrevista. Carmen confesó que no le gustaba la actitud de su sobrina y Alejandra le contesto, molesta, en el programa en el que ambas colaboran, dejando a su tía muy tocada: “No me esperaba que me mencionara en la entrevista. Me ha sentado mal y lo sabe. No tengo relación con mi tía. El distanciamiento viene de lejos. No ha pasado nada grave en sí, pero sí cosas que me molestan”, afirmó abriendo un nuevo debate familiar.

Sálvame le ha ofrecido un puesto a Carmen..¿Qué opinará Terelu?

Fue a raíz de las polémicas declaraciones de Borrego a Mila Ximénez, cuando Jorge Javier Vázquez tentó de nuevo a la menor de las Campos, ofreciéndole regresar al programa como “Defensora de la audiencia”, una sección que puso en marcha su propia madre, Teresa Campos.

Carmen Borrego aún está negociando con ‘Sálvame’ su vuelta como colaboradora, a pesar de los detalles del acuerdo que ya ha deslizado el director del programa, David Valldeperas, quien da por hecho el fichaje. Mientras Carmen asegura en Semana que aún no hay nada cerrado pero que continúan las negociaciones, desde la cúpula de Sálvame aseguran que llegarán a un acuerdo muy pronto.

Las conversaciones con la representante de Carmen Borrego se iniciaron el pasado 4 de febrero. Cinco días después, el 9 de febrero, Valldeperas habla con la mánager de Borrego. «Vuelvo a recibir otra llamada de la representante. Me dije: ‘Creo que deberíamos vernos, que deberíamos hablar». Tras trasladarle la oferta de la productora comienzan a negociarse las condiciones económicas y la duración del contrato. Según Valdeperas “En el término económico enseguida se llega a un acuerdo. Nosotros le ofrecíamos que probáramos durante un mes. Ella se niega y dice que como mínimo tres meses».

A punto de que se cierre el fichaje, la colaboradora deberá sopesar el paso que está a punto de dar y que, si bien, contaría con el beneplácito de su madre, que ha fichado por la misma productora, a Terelu no le haría ninguna gracia. Y es que Terelu no olvida que por su hermana hizo un gran sacrificio : dejar un contrato millonario por el bien de la familia. A falta de que se pronuncie la propia Terelu sobre cómo le ha sentado que su hermana coja la silla que ella dejó, auguramos que esta decisión puede ser la causa de un nuevo cisma familiar.