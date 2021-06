Elena Furiase: las 5 cosas que sabemos de su BODA

Aunque es una de las parejas más herméticas del panorama social, hace ya dos años que la hija de Lolita anunció que tenía intenciones de darse el ‘sí, quiero’ con Gonzalo Sierra. Sin embargo, por culpa de la pandemia de coronavirus y otros contratiempos el feliz día se ha ido posponiendo una y otra vez. Ahora, por fin la boda de Elena Furiase con el padre de su hijo está a la vuelta de la esquina, y aunque ambos se han mantenido muy discretos en este sentido, ya se han dado a conocer unos cuantos detalles acerca de cómo serán las nupcias que reunirán a uno de los clanes más famosos del país. Estos son los 5 datos que sabemos de la boda de Elena Furiase y Gonzalo Sierra:

1. La fecha

Tras más de dos años intentando cuadrar el calendario para elegir un día para celebrar su boda, por fin Elena Furiase y Gonzalo Sierra han logrado encontrar un hueco en la segunda quincena de septiembre de 2021. Aunque espera que esta sea la fecha definitiva, no descarta algún cambio de última hora por culpa de la pandemia de coronavirus, pero con la campaña de vacunación a toda máquina y con la tasa de incidencia acumulada cada vez más baja, todo parece indicar que no habrá más contratiempos en el futuro, al menos, por culpa de la COVID-19.

2. El lugar

Elena Furiase y Gonzalo Sierra han escogido la bonita localidad gaditana de Vejer de la Frontera para darse el ‘sí, quiero’. A la actriz la unen muchos lazos emocionales con estos lares, puesto que es la tierra natal de su abuela, la gran Lola Flores. Además, allí también viven su tía Rosario y su madre Lolita, que han encontrado en sus playas su remanso de paz tras la venta del chalé familiar de los Gitanillos de Marbella.

3. La celebración

La feliz pareja ha contratado los servicios de la Finca Hacienda Montenmedio, una localización privilegiada cuyas instalaciones van desde un campo de golf hasta un hotel rural construido en medio de la naturaleza. El complejo es uno de los más grandes de Europa en su terreno y ha albergado competiciones internacionales de hípica. Sin duda, el mejor lugar que Elena Furiase y Gonzalo Sierra han podido elegir para celebrar uno de los días más felices de sus vidas.

4. Los invitados

Una vez más, la pandemia de coronavirus ha truncado un poco los planes de boda de Elena Furiase y Gonzalo Sierra. De momento, su lista de invitados es bastante reducida y se limita a sus familiares y amigos más allegados, teniendo en cuenta que no pueden sobrepasarse los aforos impuestos por las autoridades sanitarias. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, los buenos datos en cuanto a incidencia acumulada que se han obtenido en las últimas semanas llevan a pensar que, de aquí a septiembre, se relajarán algunas restricciones. Eso sí, los novios siempre han manifestado su deseo de organizar una fiesta íntima en la que no haga falta gritar: “¡Si me queréis, irse!”.

5. ‘Las damas de honor’

Aunque se trata de una tradición poco arraigada en España, podría decirse que Elena Furiase se ha buscado a una especie de ‘damas de honor’ que se han volcado por completo en ayudarla a última todos los detalles de cara al gran día. Se trata de su tía Rosario y de su madre Lolita, que como viven cerca del lugar de la celebración, están muy implicadas en la organización de la boda. De hecho, están tan emocionadas (o más, si cabe) que la propia novia de cara al feliz día.