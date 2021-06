El IMPACTANTE cambio de Marina García: así era antes de pasar por quirófano

A sus 22 años, Marina García presume de una belleza a golpe de bisturí. Pero lejos de sentirse incómoda con ello, la ex concursante de la última edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ no se esconde y ha querido desvelar la eterna pregunta: ¿a cuántos retoques estéticos se ha sometido?

Desde su paso por el concurso, el aspecto de la andaluza ha ido variando: labios, nariz... pero ante tanta especulación, es ella quien se decide a dar el paso y contarlo todo en su canal de Mtmad; incluso se ha atrevido a mostrar su antes y después. “La primera cirugía que me realicé fue de la parte que he tenido siempre complejo, y de la única: de la nariz”, contaba la pareja de Jesús en el vídeo, “tenía el tabique desviado, sangraba, no respiraba bien, tenía el caballete algo pronunciado. Pero lo peor es que, cuando hablaba, se me movía la punta. Feísima, había sacado toda la nariz de mi padre, horrorosa”.

Pero la operación no salió como esperaba, “yo seguía teniendo la nariz torcida, seguía sin respirar bien, me empezó a salir un boquete en el puente”, y es por eso que recientemente volvió a pasar por quirófano: “Yo no me opero porque sí, porque se me antoje, porque quiero ser perfecta. No, yo me operé de la nariz porque la tenía fatal”.

El antes y después de la operación de pecho de Marina (La isla de las Tentaciones)

El pecho fue otra parte de su anatomía que decidió operarse: “Se me antojó. Yo me veía que no tenía nada de pecho, no me quedaba bien nada”. Pero esta vez tampoco salió bien, “se quedó más alto que el otro”; y a los dos años y medio volvió a elegir el bisturí para mejorarlo. “Eso no bajaba y la tenía deforme. Así que me operé de un solo pecho”, cuenta.

Como es evidente, los labios también han sufrido un ligero aumento gracias al ácido hialurónico: “En total me he pinchado tres veces el labio, porque la última vez fue hace dos años y medio y no sé qué ácido me pusieron que no se me iba”. También se ha puesto Botox en las arrugas del entrecejo y en la mandíbula para controlar el bruxismo.

El antes y el después de los labios de Marina García (La Isla de las Tentaciones)

Así, sin tapujos, se ha mostrado la influencer para todos sus seguidores. “Si me retoco algo es para mejorar, no para empeorar, entonces yo sé cuál es la línea que no tengo que sobrepasar”, confiesa. Y es que es una fiel defensora de la cirugía estética, pero tiene claro cuáles son los límites.