Harry y Meghan no querían llamar a Archie conde de Dumbarton porque contiene la palabra “TONTO”

En un intento más por proteger a su primer hijo, el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle no querían llamar a Archie Harrison conde de Dumbarton para evitarle insultos, ya que el título contiene la palabra “tonto”. Fue este motivo lo que llevó a los duques de Sussex a rechazar al conde de Dumbarton como un título real para Archie, a pesar de que el pequeño tenía derecho a él como título secundario sin usar de su padre. Según una exclusiva publicada en The Telegrapfh: “No les gustó la idea de que Archie fuera llamado el Conde de Dumbarton porque comenzaba con la palabra’ tonto ‘[y] les preocupaba cómo se vería eso”. Mientras que, según los informes, una segundo fuente destaca al periódico: ``No fue solo Meghan quien señaló los posibles escollos, sino que también molestó a Harry ’'.

La revelación se produce después de meses de rumores sobre si Archie no recibió un título debido a su raza, una sugerencia hecha por la duquesa de Sussex durante su entrevista con Oprah Winfrey el pasado mes de marzo. Ella afirmó en ese momento que en lugar de preocuparse por la ‘grandeza’ del título, estaba más preocupada de que la falta de título significara una falta de seguridad para su hijo.

La semana pasada, también surgieron noticias en las que se señalaba que el príncipe Carlos planeaba reducir aún más la monarquía cuando ascienda al trono, cambiando la patente de George V de 1917 una vez más para garantizar que ninguno de los hijos del duque y la duquesa de Sussex se convierta en príncipe o princesa, como tendrían derecho a ser una vez que Carlos sea rey. La ley actual automáticamente convierte a los nietos de los príncipes y princesas monarcas.

El príncipe Harry nunca había querido que sus hijos crecieran con un título, y prefería que siguieran el ejemplo de sus primos Peter y Zara Philips.

El título de Conde es uno de los dos que se crearon para Harry el día de su boda, al mismo tiempo que fue nombrado Duque de Sussex. Es su título escocés, mientras que Baron Kilkeel es como se le conoce en Irlanda del Norte. Creado en 1675 para Lord George Douglas después de su servicio en la guerra franco-holandesa, el título se extinguió en 1749, después de que su último antepasado muriera sin un heredero varón.