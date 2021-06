Ni Manolo Santana consiguió que Otti ODIARA a Mila

Los que piensan que Otti Glanzelius, la que fuera tercera mujer de Manolo Santana, odiaba a la segunda, a la recientemente fallecida Mila Ximenez, están muy equivocados, y nosotros rescatamos unas declaraciones de la sueca con la que el tenista convivió durante 18 años, en las que asegura que “me dicen que Mila está muy enfadada conmigo, y no entiendo el por qué... Yo ni estoy enfadada con ella ni le tengo el menor rencor. Para nada”.

En esas casi dos décadas, Glanzelius tuvo que escuchar demasiadas críticas por parte de Santana contra su exesposa Mila, pero sus palabras de reproches y despecho no lograron enfrentarlas.

Es más, me cuentan que Otti estuvo muy pendiente de la evolución del cáncer de pulmón de la sevillana, e incluso se puso en contacto con un amigo de Marbella, que conoce muy bien a las dos, para interesarse por el estado de salud de Mila. Esta persona desvela que “Otti me comentó en una ocasión que le daba mucha pena que Mila no pudiera disfrutar durante años de la compañía de la hija que tuvo con Manolo, Alba. Y lo decía con el corazón, no por quedar bien. En cambio, Claudia, la mujer actual de Manolo, siempre hablaba muy mal de Mila. La odiaba totalmente”.

La periodista Mila Ximénez y el tenista Manolo Santana con su hija Alba Santana

Recordemos que la periodista cedió la custodia de Alba a su ex porque ella pasaba momentos económicos muy precarios y consideró que el padre le daría un futuro mucho mejor a la hija. Fue un sacrificio que le pasó factura psicológica en demasía.

En cuanto a la sueca, se divorció del tenista en el 2008, cuando Manolo ya estaba unido sentimentalmente a la sudamericana Claudia Rodríguez. Es más, se rumorea que la actual mujer de Santana fue la culpable de su ruptura con el deportista. Las dos fueron íntimas amigas hasta que Otti se dio cuenta de que Claudia se estaba entrometiendo demasiado en su matrimonio. Y el tiempo le dio la razón.

Hoy, Otti está felizmente casada con un compatriota que es productor musical, y reside con él en Suecia. De carácter reposado y una gran cultura, jamas se le escuchó hablar mal de Manolo, ni tampoco de Claudia, la mujer que le arrebató a su esposo.