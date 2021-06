El DESCONCIERTO de Pilar Rubio ante su futuro más desconocido

La semana pasada se confirmaron los rumores que durante tanto tiempo venían sonando sobre la permanencia de Sergio Ramos en el Real Madrid. El futbolista deja el club que ha sido su casa durante 16 años tras no llegar a un acuerdo acerca de la renovación de su contrato. Después de hacerse pública la noticia, el defensa se despidió de su equipo ante los medios y acompañado de su mujer y los niños que tienen en común, a quienes dedicó unas emotivas palabras: “Llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años. Era sólo un niño y gracias a Dios ahora tengo una maravillosa familia, con mi mujer y 4 hijos. Afortunadamente puedo decir que llegué estando muy unido y me voy con esa grandeza de familia que siempre me ha apoyado y ha estado conmigo”.

Ahora, Sergio Ramos y Pilar Rubio han de hacer frente a un futuro desconocido e incierto. Sobre la mesa está la posibilidad de que el futbolista acepte la oferta de algún club extranjero, y algunos medios ya apuntan al Paris Saint-Germain como futuro equipo del defensa. Ante este escenario, la presentadora tendría que decidir entre acompañar a su marido a su nueva ciudad de residencia o permanecer en Madrid para mantener su buena racha profesional en ‘El Hormiguero’ y ‘El Desafío’. De momento, la que fuera reportera de ‘Sé lo que hicisteis’ no quiere pronunciarse al respecto, y evita las preguntas de la prensa sobre el devenir de su familia.

En cambio, Pilar Rubio sí reconoce cierto desconcierto ante su futuro más próximo, y ni siquiera tiene pensado dónde se tomará unos días de descanso tras finalizar las grabaciones de ‘El Desafío’ y la temporada de ‘El hormiguero’. “Yo de momento voy día a día. (...) La verdad es que hace mucho tiempo, desde que trabajo en televisión, que son muchos años ya, que no me planteo o planeo unas vacaciones. Todo es cuando sale y cuando se puede, así que no lo sé”, ha respondido la presentadora ante los medios que la esperaban a la salida de los platós de Atresmedia.

La nueva casa de Sergio Ramos

Aunque los que más conocen a Pilar Rubio tienen claro que, llegado el momento y si hiciera falta, la presentadora haría las maletas para mudarse junto a Sergio Ramos, lo cierto es que tampoco sería necesario cortar del todo con su vida en Madrid. De hecho, se encuentra una situación similar en el caso de Edurne y de Gea. La cantante vive a medio camino entre Manchester, donde reside su pareja, y la capital española, donde graba los programas de ‘Got Talent’.

De hecho, Pilar Rubio y Sergio Ramos acaban de estrenar su nueva casa en La Moraleja, una vivienda de 600 metros cuadrados que mandaron construir a su gusto hace cuatro años, cuando compraron los terrenos en una subasta. Teniendo en cuenta la situación actual, quizás deberían esperar un poco más antes de descargar todas las cajas de la mudanza...