Olga Moreno SE DERRUMBA y entona el ‘mea culpa’: “Me siento sucia”

El hambre ha hecho mella en los concursantes de ‘Supervivientes 2021′, y sino que se lo digan a Olga Moreno. La mujer de Antonio David ha cometido un error y lo ha pagado caro. Hace unos días y mientras Melyssa Pinto dormía, Olga aprovechó para robarle comida, despertado a toro pasado los remordimientos en la concursante. Tras lo sucedido, Moreno se ha derrumbado en directo durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’. “Me ha pasado algo con una amiga y es mi peor semana del concurso. Me siento vacía, me siento sucia, ¡yo no soy así!”, reconocía entre lágrimas y visiblemente arrepentida.

Melyssa Pinto y Olga Moreno en 'Supervivientes'

Olga Moreno pidió perdón a Melyssa, pero por el momento su relación no ha vuelto a ser la misma de antes. “Me ha perdonado, es para comérsela, lo que pasa que entiendo que necesita su tiempo porque tiene toda la razón. Asumo mi culpa, la gente que me conoce sabe que lo doy todo, pero yo no sé lo que me está pasando, tengo mucha hambre, pero lo asumo todo lo que me pase”, deslizó desconsolada.

Mientras Alejandro Albalá salía en su defensa y aplaudía el gesto, asegurando que ella “vale millones y tiene unos ovarios muy grandes”, Melyssa ha confesado que se siente dolida y decepcionada, a pesar de que ha aceptado las disculpas: “Al principio me quedé en ‘shock’, luego entré en enfado y ahora me siento triste porque llevo conviviendo tres meses con una persona que quiero y no le quiero hacer daño, pero me cuesta dar mi confianza y necesito mi tiempo y me gustaría ver que fuera me busque y me demuestre que me quiere de verdad. Si soy desconfiada de por sí, ahora me cuesta más confiar. Ha sido un acto que ha sido fruto de la situación extrema que estamos viviendo, no quiero dañarla, pero no me sale volver a estar como estaba antes, de momento. No puedo darle lo que ella necesita”, ha concluido.