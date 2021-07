Tremendo ‘zasca’ de Antonio David a ‘Sálvame’ tras el fichaje de Rocío Carrasco

El inesperado fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ está en boca de todos. Tras el éxito de su serie documental, la hija de ‘la más grande’ ha aceptado colaborar con el magacín vespertino de Telecinco una vez a la semana, al frente de una sección propia: ‘Hable con ella’, en la que dará voz a otros rostros conocidos que también han sido silenciados durante años. Sin embargo, su debut en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez estuvo marcado por sus enfrentamientos con Kiko Matamoros y María Patiño.

Rocío Carrasco no tuvo reparos a la hora de responder a los dos tertulianos que más críticos se han mostrado con ella en los últimos tiempos. “Creo que me he quedado corta”, llegó a decir durante una pausa de publicidad, en alusión a su encontronazo con Kiko Matamoros. Después de muchos años de silencio, la heredera universal de la Jurado llegó a ‘Sálvame’ muy segura de sí misma y completamente envalentonada. La vida, caprichosa como ella sola, ha querido que sea ella quien sustituya a Antonio David Flores tras su fulminante despido tras el estreno de la serie documental.

Desde la emisión del primer episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la estrategia de Antonio David Flores ha sido guardar silencio y mantenerse al margen de todas las polémicas que han rodeado a la serie documental. Tan solo ha roto su silencio en una entrevista exclusiva con La Razón y en un canal de YouTube. Ahora, parece que el malagueño se ha cansado de no pronunciarse y ha vuelto a conceder declaraciones sobre Carrasco y su debut como colaboradora en ‘Sálvame’.

Antonio David Flores en una imagen de archivo

“Es que yo ya no veo ‘Sálvame’”, ha sentenciado Antonio David cuando una reportera de ‘Viva la vida’ le ha preguntado qué le ha parecido el estreno de su mujer en el programa. El malagueño ha dejado claro que ha desintonizado Telecinco de su televisor y que ya no quiere saber nada del magacín que le despidió minutos antes de llegar a su puesto de trabajo, tal y como él mismo explicó.

Según Antonio David, el día después del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, él estaba convocado para acudir a trabajar a ‘Sálvame’. Con el billete de AVE ya comprado, se enteró en el último momento, y gracias a su representante, de que podría haber cambios de última hora en el listado definitivo de colaboradores. El malagueño mantiene que nunca le avisaron en privado de su despido, sino que se enteró “como todos vosotros, en directo, por la tele”.

Es por esto que Antonio David ha decidido llevar a los tribunales a La fábrica de la tele, la empresa productora de ‘Sálvame’ a la que acusa de despido improcedente. La vista tendrá lugar próximamente, iniciando así un nuevo proceso judicial en el que el malagueño se verá envuelto.