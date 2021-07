Exclusiva: Rocío Carrasco contestará a Olga Moreno este jueves en ‘Sálvame’

Egos TV

Decidida

Antes era Rocío Carrasco y ‘Ahora, Olga’. Así se llama el especial de Olga Moreno que se emitirá este miércoles en Telecinco a las 22:00h, tal y como avanzó la pasada semana ‘La Razón’ en exclusiva. Durante la tarde de este martes ha tenido lugar la grabación de este programa ‚en el que la mujer de Antonio David contestará a los aspectos más importantes narrados por Rociíto en su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Olga Moreno protagonizará este miércoles el especial 'Ahora, Olga'

Por su parte, y tras la victoria de Olga en ‘Supervivientes 2021′, Rocío Carrasco decidió poner tierra de por medio para refugiarse en un pueblo costero de Gerona en compañía de su inseparable marido Fidel Albiac. Cuando fue preguntada por su archienemiga pública tras esta proclamarse ganadora, la heredera universal de Rocío Jurado aseguró que “todo lo que tenía que decir ya lo había contado en el documental”.

Eso podría no ser del todo cierto, ya que tal y como ha podido saber este periódico, Rocío Carrasco estará presente este jueves en ‘Sálvame’ para presentarle al público las novedades de su sección ‘Hable con ella’. Pero, no nos engañemos, el motivo por el que acudirá este día no es otro que para recoger la resaca emocional que dejará la entrevista de Olga Moreno, siendo la dirección totalmente consciente del interés que despierta el hecho de que la mujer de Fidel Albiac le de la réplica en directo y tan solo unas horas después de que la mujer de Antonio David cuente su versión.

Rocío Carrasco durante su sección 'Hable con ella' en 'Sálvame'

Cabe que destacar que en un principio el día establecido de Rocío Carrasco y su sección iba a tener lugar los miércoles. En las últimas semanas esto se ha visto alterado y el día se cambió al martes, un acto que sorprendió a la audiencia y a sus seguidores acérrimos ya que desconocían este cambio y se quejaron por no poder ver a la hija de Rocío Jurado en directo. Ahora, tras las ausencias de Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, que no estarán en televisión durante toda esta semana, el día elegido por la cadena para que Rocío Carrasco se siente en el plató de ‘Sálvame’ será este jueves 29 de julio.