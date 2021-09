Antonio David y el día en que se enfrentó a Nagore Robles ‘por culpa’ de Rocío Carrasco

Famosos

La hemeroteca es muy sabia y nunca engaña. No hay nada como acudir a los archivos para conocer muchas de las situaciones que contextualizan lo que se acontece en la realidad actual. Y precisamente rostros como Nagore Robles y Antonio David tienen una historia pasada que explican su inexistente relación a día de hoy.

Ambos coincidieron en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ durante una temporada, donde compartieron plató y amistad, aunque ya se conocían gracias a su participación en el reality ‘Acorralados’. Pero en el año 2016 todo cambió y Nagore y Antonio David protagonizaron un duro enfrentamiento en el programa que por aquel entonces presentaba Emma García. El padre de Rocío Flores no llevó nada bien que la asesora del amor y Rocío Carrasco mantuviesen una buena relación, o eso fue lo que le recriminó la propia Nagore.

Antonio David y Nagore Robles en una imagen de archivo FOTO: Mediaset

“Todo el mundo sabe que en estos días hay mucho amor. Hay dos personas a las que les quiero mandar un beso muy fuerte y desearles que sean muy felices, que son Fidel y Rocío. Así que, un beso muy fuerte y que seáis muy felices”, dijo Nagore Robles. Estas palabras no sentaron bien al por entonces colaborador, hasta el punto de que llegó a preguntarle si le caía mejor ella o él, a lo que Nagore respondió que “no le hiciese elegir entre dos personas que tiene cariño”.

“¿Pero qué cariño le has podido coger, si la conoces de hace tres días?” A lo que Nagore respondió: “Pues en tres días me ha conquistado. Tú entraste en la televisión porque venías de la mano de tu exmujer y me niego a que digas que el capítulo está cerrado porque, después de diecisiete años, sigues hablando con rabia. Cada uno hemos llegado aquí por una cosa. Tú vales y lo has demostrado, al igual que lo hemos demostrado nosotras. Cada uno tenemos nuestro mérito propio, nadie nos lo da”, deslizó la pareja de Sandra Barneda.

Ya que estamos todos tan valientes, si preguntas:

“¿Crees que Rocio Carrasco es mala madre?”

NO HAS ENTENDIDO NADA de lo que los periodistas habéis ayudado con estos comentarios a dañar a una madre.

Seguís juzgando a una mujer poniendo en duda su validez como madre #NotieneCoño — Nagore Robles (@Nagore_Robles) July 28, 2021

Un conflicto que por aquel entonces se convirtió en todo un escándalo televisivo, y que ahora, cinco años después, explica el motivo por el que Nagore defiende a ultranza a Rocío Carrasco y no dudaría en descalificar a Antonio David si la situación así se diese.