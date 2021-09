María Teresa Campos, convencida de que Bigote Arrocet le fue infiel

Gente

¿Infidelidad?

Lo intuía, estaba convencida de que Edmundo Arrocet no era trigo limpio, pero el amor es ciego y cerró los ojos ante los rumores de infidelidad. María Teresa Campos se da cuenta ahora de que sus sospechas no eran infundadas, porque el humorista se ha jactado descaradamente de haber sido infiel a algunas de sus parejas.

En un discurso machista con varios compañeros del reality “Secret stories”, un desatado “Bigote” confesaba que “en occidente uno se casa, tiene su novia y su amante”, y asintió cuando le preguntaron si él había sido infiel a alguna de sus parejas: “si lo he sido, y el que diga que no es infiel miente como un bellaco”. Eso sí, ni se le ocurrió dar nombres, dejando un morbo añadido. Que cada uno piense lo que quiera.

Él se cura en salud con un “si eres infiel hay que hacerlo bien. Ojos que no ven, corazón que no siente”. Cinismo puro y duro. Sus palabras no quedan en saco roto y causan dolor e incredulidad. Sobre todo en alguna ex, como María Teresa, que se entregó en cuerpo y alma al hombre con el que convivió durante más de cinco años.