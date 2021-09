La impactante denuncia de Mariló Montero en Telecinco tras sufrir “acoso laboral”

Egos TV

Reaparición

Llevaba meses alejada del foco mediático, pero Mariló Montero ha regresado este sábado al plató del ‘Deluxe’ para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez en una charla de lo más distendida. La periodista ha comenzado relatando cómo vivió sus años más duros dentro de la profesión: “Siempre hay alguien que grita y eso es intolerable, porque mina la moral”..

Valiente como de costumbre, ha confesado públicamente los motivos que le llevaron a dejar temporalmente los medios de comunicación: “No me interesaba seguir en ese ambiente. Hice las denuncias pertinentes y como la situación no cesaba preferí irme. Me han maltratado en el trabajo, he sufrido bullying laboral. Me hicieron sentir como la tonta de España”, ha afirmado Mariló ante la mirada atónita de los colaboradores. Aunque ya ha curado sus heridas, existen episodios en su vida difíciles de olvidar por la decepción que todo ello conllevó para ella.

Mariló Montero reaparece en 'Sábado Deluxe' FOTO: Mediaset

La exmujer de Carlos Herrera ha hablado de los siete años en los que estuvo al frente del programa ‘La Mañana de la 1′ y de los motivos que le llevaron a dejar esa etapa atrás en el año 2016: “Ahora necesito cazar sueños que aún tengo por ahí. Gracias a TVE, gracias a mis buenos compañeros y ante todo a ustedes. Esta es mi hora de cierre, en este minuto. Por ahora, aquí concluyo mi ciclo en TVE. Salud y suerte”. Y así fue. Tan solo unas semanas después de su marcha, la comunicadora decidió dejar España para trasladarse a Nueva York a disfrutar de un año sabático.

Jorge Javier Vázquez y Mariló Montero FOTO: Mediaset

Mariló Montero ha dejado atrás todo lo malo y sus prioridades son otras: “Ahora me estoy divirtiendo, mis proyectos ahora son mis ilusiones y estoy disfrutando enormemente... Solo me da miedo saber envejecer, personalmente estoy centrada en cuidarme, para mí es fundamental tener un equilibrio espiritual y trabajar”.