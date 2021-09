Alba Carrillo se separa de Santi Burgoa entre acusaciones de infidelidad

Egos TV

Ruptura

Alba Carrillo acudía en solitario a la boda de su prima Beatriz y además de compartir algunos de los mejores momentos del enlace, publicaba una imagen en la que lucía su vestido y un mensaje que ha provocado un gran revuelo: “¡Soltera otra vez!”. Tras la inesperada confesión de Alba, desde uno de los programas de la cadena en la que colabora, Socialité, se ha asegurado sin prueba alguna que le ha sido infiel a Santi Burgoa con un conocido rostro de Telecinco generando tal avalancha de críticas que la colaboradora ha optado por eliminar el post y anunciar medidas legales contra aquellos que atenten contra su honor.

Después de más de dos años de relación, Alba Carrillo confirmaba que había puesto fin a su relación con Santi Burgoa. El hecho de que Alba no haya acudido con el periodista de Telemadrid a este acontecimiento familiar y que ambos hayan dejado de seguirse en sus redes sociales, prueba que su historia de amor se ha acabado. La última imagen de la pareja junta en las redes sociales se publicó a mediados de agosto, pasando unos días de vacaciones con el hijo de la modelo y Fonsi Nieto.

La tertuliana que vive su mejor momento profesional con su vuelta a ‘Sálvame’ y trabajando en los debates de Secret Story, defendiendo a ultranza el concurso de su madre, pasa muchas horas en los platós de Telecinco, lo que podría haber hecho mella en su relación. Sin embargo, hasta el momento, no hay prueba de que ella le haya sido infiel con un compañero de trabajo como se asegura en el programa de María Patiño.

Tras la bomba de Socialité las críticas a la modelo en sus redes sociales han sido de tal magnitud que han provocado una contundente respuesta de la ex de Feliciano López: “Todas las faltas de respeto basadas en mentiras serán reportadas y tomaré las acciones legales pertinentes para protegerme. Esto es una red social, no la Santa Inquisición. Y no admitiré que se digan mentiras con la impunidad del “anonimato”.