La crónica de Marta Robles: Plusvalía, peajes, luz, IPC, inflación… ¡A pagaaaar!

Repaso de la semana

Lunes

«El lunes arreglo lo de la plusvalía», dijo el sábado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso Regional del PSOE de Andalucía, para contentar a sus alcaldes, que no querían perder el dinerazo que reciben de ese impuesto… ¿Y al ciudadano y pobre pagador de plusvalía que le den? «Solo pagarán quienes ganen dinero al vender su casa», ha dicho Montero. O sea, que se trata de que, encima de hacer el esfuerzo para comprarte una casa para que sea un seguro en tiempos difíciles, si aumenta de valor (con el tiempo lo hará, lógicamente), Montero te da el palo.

Martes

La Virgen de la Almudena ha propiciado el encuentro entre Almeida y Ayuso, y, oye, tan pichis… ¡Si ellos, lejos de Teodoro, se llevan de maravilla! Ya sé, ya sé: su «enfrentamiento» no es solo cosa de García Egea… Los barones del PP, preocupados por el desgaste.

Ayuso y Almeida FOTO: Jesús Hellín Europa Press

Leo la carta de los padres de la niña atropellada accidentalmente en el colegio, por la madre de unos compañeritos y se me ponen los pelos como escarpias. Debo reconocer que, más allá del perdón, tanto amor y tanta fe me abruman. Quizás solo me producen envidia. Dice Carla de La Lá, en Okdiario, que «no hay nada más subversivo que creer en Dios». Estoy de acuerdo.

La incidencia del coronavirus sube cinco puntos desde el viernes. Poca broma. Debemos permanecer en alerta y mantener las medidas necesarias.

Miércoles

Dice Pedro Sánchez que siente vergüenza ajena cuando escucha a los líderes europeos hablar de las críticas que hace sobre el Gobierno español Pablo Casado. Pues, si es verdad, mal por Casado. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Acaso los políticos no saben que juegan en la misma liga y defienden los mismos colores?

Nada, que dice Abascal que para conseguir la nacionalidad española los inmigrantes han de tener tener 15 años de residencia legal, conocimiento del idioma, carencia de antecedentes penales y, además, renunciar a la nacionalidad anterior… ¿Y un tractor amarillo, no, Santiago? Que les pides muy poco…

Y hablando de inmigrantes, lo de los fugados del avión de Palma no tiene pinta de ser una cosa fortuita. Eso estaba organizado. Ellos tendrán que ser detenidos y deportados, pero es importante descubrir a las mafias que actúan por detrás.

¿Qué Xabi Hernández prohíbe a Piqué ir a «El hormiguero»? ¿Y comer helado de limón? ¿De verdad el entrenador controlará las actividades extradeportivas de sus futbolistas y ellos lo aceptarán? El mundo del fútbol cada vez me parece más ridículo.

Isabel Díaz Ayuso en 'El Hormiguero'. FOTO: El Hormiguero

A la que nadie se hubiera atrevido a prohibirle que fuera a «El hormiguero» es a Isabel Díaz Ayuso. Y fue y se quedó con el personal. Estaba radiante, serena y divertida… Entre amigos, claro, porque descubrimos que estudió Periodismo con las hormigas. Se sentía tan cómoda que hasta mostró su capacidad para reconocer casi cualquier canción –de música española– en un segundo. Nada que ver con la Isabel nerviosa y acelerada que entrevistó Bertín Osborne.

Jueves

Pero, ¿quién es el hermano de Ayuso? La diputada socialista Carmen López dijo en la Asamblea que se dedica a ir por los hospitales de Madrid a sugerir a las empresas de contratación a quiénes deben contratar. Como lo hace sin pruebas, la expulsan. ¡Y se van del hemiciclo todos los diputados del PSOE, Más Madrid, Podemos y hasta de Vox!

La diputada del PSOE María Carmen López Ruiz habla desde el atril durante un debate del Pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de noviembre de 2021, en Madrid FOTO: Fernando Sánchez Europa Press

Hallan una canción inédita de George Harrison y Ringo Star. Ni más ni menos. Si hay quien paga fortunas por el chicle de una famosa en una subasta, imagínense lo que va a llegar a valer este hallazgo de la mitad de Los Beatles. ¿Que si es buena? Aunque no lo sea.

Viernes

Once diputados han roto la disciplina de voto para rechazar a Arnaldo para magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Quiénes son? Pues diputados de Podemos, Odón Elorza y parece que también Ábalos… ¿Se ha roto el pacto PSOE-PP? No, que había margen. Pero, en fin, cabría decirle a Casado que si su candidato compatibilizó su trabajo en dos universidades y la Ley lo prohíbe expresamente, casi hubiera sido mejor elegir otro, ¿no?

¡Lo que vamos a pagar por viajar por carretera! ¡Madre del amor hermoso! Entre los peajes y la luz no nos va a llegar ni para ir a por tabaco. Y eso sin contar con que el IPC se ha disparado y la inflación ha alcanzado su nivel más alto en 29 años…

Más del hermano de Ayuso. Le piden que comparezca en la Asamblea. Pero, ¿es político? Si no lo es, habrá la denuncia y comparecencia en el juzgado, ¿no? Y que le traten como inocente hasta que se demuestre lo contrario, digo yo.