La crónica de Marta Robles: El asesinato del niño de Lardero eclipsa todas las noticias

Repaso de la semana

Lunes

La madre perdió la custodia de su hijo por « inmadura, egoísta y caprichosa», y por tratar de hacer desaparecer la figura del padre, y encima pidiéndole una pensión. No por llevárselo a la Galicia profunda. No nos quedemos en lo banal de una sentencia que hay que leer. Ni pensemos que siempre las mujeres somos las buenas o las que llevamos la razón. Va en contra de la igualdad que perseguimos.

Pero ¿cómo va a pensar Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos, que la decisión de privarle del escaño fue una decisión personal de la presidenta del Congreso Meritxel Batet? Pues si no lo piensa, lo dice. Aunque cometiera un delito y su condena conllevara inhabilitación, y, por tanto, pérdida del escaño en un sistema de listas abiertas… Como siempre, Podemos en contra de la Ley y la Justicia. Entonces, ¿por qué forma parte del Gobierno y del sistema?

Alberto Rodríguez abandona la militancia en Podemos FOTO: Ramón de la Rocha EFE

Parece que las ansias de poder y de protagonismo de Yolanda Díaz empiezan a cargar a muchos ministros del PSOE. Esta «guerra» por pilotar la derogación de la reforma laboral y apartar a la ministra Calviño de la vicepresidenta Díaz, tiene al ejecutivo repleto de tensión. Los empresarios, entre tanto, andan poniéndose firmes. A ver qué pasa.

(Por cierto, dicen que Yolanda Díaz, muy valorada, pero muy sola, anda coqueteando políticamente con Iván Redondo para que le lleve la campaña… ¿Cuál? ¡Pues la de Presidenta! Díaaz le roba ya a Sánchez el 17 % de votantes.)

¿Facebook será Metaverso? El nombre es lo de menos, pero miles de expertos aseguran que se va a convertir en un universo donde cabrán delitos inimaginables…

¿Adriana Lastra ha caído en desgracia? Eso dicen las lenguas socialistas de doble filo…

Martes

El suelo de la Palma se eleva, parte del cono principal se parte, hay nuevos desbordamientos de lava... La pesadilla volcánica continúa.

Una casa cubierta de ceniza del volcán FOTO: Emilio Morenatti AP

Dicen que hay plan de Zarzuela y Moncloa para «acercar» al Rey Juan Carlos a Estoril. Cualquier cosa con tal de que no regrese a España, como es su deseo, y evitar que perjudique a la monarquía vigente.

La nueva ley de la vivienda no convence a nadie: ni a propietarios ni a inquilinos. Pero el Gobierno tan contento.

Miércoles

Pues nada, que «El Pollo» Carvajal ratifica al juez que Podemos se financió ilegalmente a través de Venezuela y resalta el papel de Juan Carlos Monedero. Pero, ¿a que no pasa nada? Como es Podemos…

Jueves

¿Que según el borrador del nuevo decreto de Bachillerato se contempla que se puede hacer la Selectividad con una asignatura suspensa? ¿Pero qué selectividad es esa? Entonces ¿seleccionamos a los que no aprueban? Pues vaya una selección.

Oye, lo del apagón eléctrico masivo acongoja… Y lo peor no sería el apagón, sino el tiempo que tardaríamos en volver a dar la luz.

Garzón prohibirá la publicidad dirigida a niños de chocolates, pasteles, dulces, helados y zumos… ¿Y los refrescos y otros ultraprocesados? Muy preocupado por la salud, pero quiere legalizar la marihuana, que no solo no es inocua, sino que su consumo en psicología y psiquiatría se relaciona con la esquizofrenia…

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, presenta los resultados del estudio 'Vigilancia del crecimiento, alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España' FOTO: EFE VÍCTOR LERENA

¿1200 asesores a dedo entre Podemos y PSOE? Lo de los políticos es una vergüenza.

Viernes

Los ayusistas y Génova siguen enfrentados… Ayuso y sus seguidores quieren acelerar los plazos del Congreso, pero en Génova se resisten. No hay peores guerras que las internas.

Sánchez tenía que salvar el veto a los presupuestos y… ¡ha cedido a las exigencias de ERC y PNV! ¿A que no se lo esperaban?

Pedro Sánchez FOTO: Fernando Calvo EFE/Pool Moncloa/Fernando Calvo

No es posible Francisco Javier Almeida López de Castro podría ser el asesino del niño de 9 años asesinado en La Rioja. Un tipo que, en 1998, se recreó en la agonía de una mujer a la que mató usando una violencia brutal, porque eso le excitaba sexualmente. Hay monstruos así. Y me ahorro detalles. Bueno, pues tres años antes de cumplir su condena, estaba en la calle. Y puede ser que siendo el mismo monstruo. Y no está loco…El asesinato del niño de Lardero eclipsa todas las noticias.

ERC no se obceca con los asuntos sociales para respaldar los presupuestos, pero sí se empeña en una cuota de producción audiovisual en Cataluña, que es lo importante. Ya saben dónde tienen las prioridades…

Pues si Bárcenas tiene que cumplir más condena y pagar que así sea. Y si el PP es el responsable civil subsidiario, que pague también. Hay asuntos que no tienen duda.

Así que Alberto Rodríguez, condenado e inhabilitado, va a tener derecho a una indemnización por cese de más de 18.000 euros. Desde luego, no todos los españoles gozamos de los mismos derechos.

El COVID sigue ahí. En España y en la China. Así que, cuidadín.