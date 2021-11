El “Kiki” que no fue: no era su amante, era una amiga

El romance entre Sara Carbonero y el hermano de Estrella Morente continúa en boca de todos desde que se descubriera, a principios del verano, la especial relación que une al cantante y a la ex mujer de Iker Casollas. Aunque ni la periodista ni el cantaor han querido pronunciarse sobre lo que sienten el uno por el otro y sus encuentros se han intensificado en los últimos meses, no hay una prueba gráfica de un amor que ha hecho correr ríos de tinta. ¿Están, o no, juntos?.

Esta semana, por primera vez, ambos coincidían en un evento público, en los ‘Premios Hombre del Año 2021′. Sara era la encargada de dar uno de los premios y el andaluz, era uno de los artistas invitados para interpretar su propia versión del famoso “Corazón partío” de Alejandro Sanz, uno de los premiados. Pero lo que parecía la ocasión perfecta para hacer su primera alfombra roja juntos, ante los medios, ha provocado rumores de ruptura de la pareja. No sólo no posaron juntos en el photocall sino que abandonaron el lugar, por separado, y acompañados de otras personas.

Singer Kiki Morente at photocall for Esquire Men of Year 2021 awards in Madrid on Wednesday, 10 November 2021. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Mientras unos aseguran que se besaron, otros hablan de ruptura.

Durante la entrega de los premios, en la que al estar ambos trabajando no estuvieron juntos, no fue posible realizar ninguna fotografía de la pareja. Y aunque, según le transmitieron a Enrique del Pozo, “se besaron como lo hacen quienes se quieren o se gustan en una zona a la que no podía acceder la prensa”, todo indica que Kiki y Sara no tuvieron ningún momento de intimidad ni durante ni después del evento. Al revés, según las imágenes captadas por Europa Press, el cantante acabó la noche con una amiga en su casa del barrio de la Latina de Madrid.

Todo ello ha alimentado los rumores sobre la ruptura de la pareja que, finalmente, eran desmentidos en el mismo programa, “Viva la Vida”, donde se insinuaba la presunta infidelidad de Morente a la bellísima periodista, tras emitir unas polémicas imágenes.

Sara Carbonero se pone en modo otoño en su cuenta de Instagram. FOTO: @saracarbonero

Sara y Kiki acabaron la noche por separado.

El programa que presenta Enma García emitía el pasado domingo las imágenes de un seguimiento de la agencia Europa a Kiki Morente tras finalizar la entrega de premios en la que coincidió con Sara Carbonero. Las cámaras seguían al cantante mientras otro equipo seguía a la periodista que, junto a una amiga, ponía rumbo a su casa en Pozuelo de Alarcón, donde reside con sus hijos. El cantante optaba por continuar de fiesta con una rubia a la que, caballerosamente, prestaba su abrigo para hacer frente al frío y con la que acababa, a altas horas de la madrugada, en su vivienda de Madrid después de un largo paseo, muchas confidencias y más de una copa por las calles de Madrid.

Journalist Sara Carbonero at photocall for Esquire Men of Year 2021 awards in Madrid on Wednesday, 10 November 2021. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Pero, a pesar de que el programa daba a entender que los protagonistas de estas imágenes podrían ser algo más que amigos, Raquel Bollo recibía una información que tiraba por tierra la existencia de una tercera persona en la vida de Kiki Morente. La rubia, a la que no se puesto nombre por ser una persona anónima, no era su amante, sólo una amiga “que acompañó al artista hasta su casa para asegurarse que acababa bien la noche”.