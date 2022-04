Kiko Hernández, tras pasar el Covid: “Creí que iba a morir”

Tras más de una semana ausente de Sálvame, el colaborador más longevo del programa ha regresado a su puesto de trabajo, y ha explicado los motivos por los que ha permanecido alejado del plató y que han desatado todo tipo de especulaciones en la semana más complicada del mítico espacio de Telecinco. “He tenido covid y he estado muy mal. He tenido fiebres de 39º y 40º y no me la bajaban. Y principio de neumonía-decía Kiko, con aspecto muy demacrado-. Hoy es el primer día que doy negativo y es el primer día que me levanto de la cama” ha confesado ante la sorpresa de sus compañeros.

Kiko Hernández en el plató de Sálvame FOTO: Telecinco

Ninguno de ellos, a excepción de Carmen Borrego a la que entrevistó para Semana, sabía que durante todo este tiempo que ha permanecido alejado de los focos se encontraba tan mal que no podía levantarse de la cama. La sorpresa se reflejaba en los rostros de Jorge Javier Vázquez, Matamoros y Belén Esteban que desconocían la gravedad de su estado y reconocían que no le habían llamado para preocuparse por los motivos de su ausencia. “Ahora tengo sentimiento de culpa porque no te mandé mensajes ni te llamé”, reconocía con gesto de preocupación el presentado de Sálvame.

El colaborador tenía puestas las dos dosis de la vacuna

“Si no llego a estar vacunado ahora mismo estaría en la UCI. Me faltaba hasta el aire, no podía ni hablar-decía Kiko-. Un día estaban decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Me puse a llorar al médico preguntando que si me iba a morir.”

El colaborador reconocía que se sentía casi inmune a la enfermedad ya que “en dos años no lo he pillado” pero que, en parte, se había librado por el extremo cuidado que ha tenido para evitar el contagio. De hecho, durante el confinamiento optó por quedarse en casa y no acudir al plató de ‘Sálvame’ a trabajar. Su postura fue radical, así que evitó durante semanas estar en contacto con tras personas para no contraer la enfermedad.

La enfermedad le ha impedido despedirse de Carlota Corredera y los directores de Sálvame.

Kiko ha regresado al programa en el que trabaja desde hace trece años, demacrado, y sin hacer mención a los cambios que se han producido durante su ausencia. Ha evitado hablar de la despedida de los pesos pesados del espacio, Carlota, Valldeperas o Alberto Díaz, y, tan solo, ha bromeado con el desmentido de Carmen Borrego de la portada de Semana que firmaba Kiko: “He ganado 8 millones de euros y me los he gastado”. Kiko ha asegurado que, incluso, la colaboradora le dijo que había ganado más gracias desde que comenzara a trabajar en televisión junto a su madre.

Carlota Corredera en una imagen reciente FOTO: Instagram

Su enfermedad le ha impedido vivir los primeros grandes cambios a los que se enfrenta el programa para solventar su grave crisis de audiencia y que ha acabado con el “Lemon tea” de Terelu Campos y María Patiño, la oportunidad que el programa le ha dado a Belén Esteban para conducir la última hora del espacio o las incorporaciones de nuevos compañeros como Carlos Ferrando, que debutó ayer. Él, junto a Jorge Javier Vázquez, es el único superviviente del casting que dio inicio al mítico programa en 2009, definido como “lo mejor de lo peor”.

