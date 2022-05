Marta Riesco mete a Sonsoles Ónega en su polémica de la llamada de Rocío Carrasco

Nunca un minuto de llamada dio para tanto. La polémica sobre esa supuesta toma de contacto entre Rocío Carrasco y Marta Riesco sigue dando que hablar, a pesar de que la hija de ‘la más grande’ desmintió tajantemente en ‘Sálvame’ que esa conversación se hubiera producido. De hecho, incluso se emitieron las grabaciones de una cámara de seguridad en las que se aprecia a Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, charlar en solitario con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. Ni rastro de la heredera universal de la Jurado. Aun así, la periodista sigue en sus trece y mantiene su versión.

Por si eran pocos los implicados en esta rocambolesca historia, ahora Marta Riesco ha apuntado a Sonsoles Ónega en un nuevo intento de probar que dice la verdad. La colaboradora ha recuperado las imágenes del programa de ‘Ya son las ocho’ en el que reveló que había hablado con Rocío Carrasco, y en ellas se escucha a la presentadora asegurar que tiene constancia de que así ha ocurrido. “Fuentes de absoluta solvencia, consultadas por este programa, durante la publicidad, confirman que así iba a ser”, dijo la conductora sobre la supuesta propuesta que habría recibido la tertuliana para cantar en un concierto en homenaje a Rocío Jurado.

Marta Riesco cuenta en 'Ya son las ocho' que ha recibido una llamada de Rocío Carrasco FOTO: La Razón Mediaset

“¿Quién fue la fuente de total solvencia? ¿Por qué no desmintió en ese directo nada de lo que dije? ¿Por qué la fuente reconoció que me iban a invitar al concierto?”, se pregunta Marta Riesco. Lo cierto es que la confirmación de Sonsoles Ónega no hace más que enredar la polémica, y con la presentadora de baja por el coronavirus, parece que todavía tendrá que pasar algo de tiempo hasta que pueda explicar quién era el informante que confirmó la versión de la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’.

Tras la emisión de las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante donde se produjo la llamada, Marta Riesco ha perdido algo de apoyos, incluso de parte de sus propios compañeros de programa. Mientras que ayer le mostraban su apoyo, hoy han coincidido en que la reportera podría haber caído en una equivocación al pensar que Rocío Carrasco se encontraba al otro lado del teléfono, y la instan a publicar las pruebas que dice tener para despejar las incógnitas de una vez por todas.