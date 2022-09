Diego Arrabal hace público el último revés de ‘Sálvame’: “Tienen prohibido hablar de Paz Padilla”

Tras su paso por ‘El Hormiguero’, Paz Padilla reaparecía públicamente el pasado sábado en el programa ‘Ya es Verano’ de Telecinco, todo ello después de un tiempo alejada de la cadena en la que tantos años ha trabajado. Un regreso muy esperado por parte de los seguidores de la humorista después de que ‘Sálvame’ anunciase el pasado mes de marzo que dejaba de contar con sus servicios.

Paz Padilla en 'El Hormiguero'. FOTO: El Hormiguero

“Estoy tan feliz con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy. Así es la vida”, confesó tajante Paz haciendo alusión al programa actualmente presentado por Jorge Javier Vázquez. A pesar de estas palabras, reconoció que le dolió mucho su marcha y que le molestó no poderse despedir en condiciones de algunos de sus compañeros. “Lo que más me dolió, que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos”.

Hace tan solo unas horas, Diego Arrabal ha desvelado en exclusiva a través de su canal de ‘Youtube’ que la cúpula de ‘Sálvame’ está muy molesta por el hecho de que Paz decidiese reaparecer en un programa de la competencia, y porque posteriormente, en su vuelta a la cadena, esta acudiese a otro programa, en vez de a ‘Sálvame’. Ese es el motivo por el que, según el paparazzi, la dirección de ‘Sálvame’ decide preparar un “aquelarre” contra la humorista, hablando de ella durante toda la semana, y no precisamente bien.

“La dirección de ‘Sálvame’ recibe una llamada de la planta noble de Mediaset, de las personas importantes, y ordenan a ‘Sálvame’ y a ‘La Fábrica de la Tele’ que en ninguno de sus programas se hable o diga absolutamente nada de Paz Padilla... No se le puede nombrar en el programa, y eso es algo que ha sentado muy mal porque ellos están acostumbrados a hacer y decir lo que les de la gana, y en este caso se han quedado sin temas porque Paz iba a ser el personaje principal de la tarde de este martes”, ha asegurado Arrabal.