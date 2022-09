Lo que no se vio de la cita a dos de Jorge Javier Vázquez con Rocío Carrasco

Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez han protagonizado este miércoles su plan más divertido. El presentador, quien ya anunció en ‘Sálvame’ que acudiría a la inauguración del conocido musical ‘Cantando bajo la lluvia’ en Madrid, sorprendió a todos los presentes en el Teatro Nuevo Apolo al llegar acompañado de la hija de Rocío Jurado, a quien este eligió como compañera de una noche de música y felicidad.

Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco en el musical 'Cantando bajo la lluvia' FOTO: G3 GTRES

Ella, vestida una vez más del que se ha convertido en su color fetiche, el rosa fucsia, se mostró de lo más sonriente y bromista durante su llegada, saludando a compañeros y rostros conocidos con los que ha colaborado como es el caso de Ana Guerra. En el interior del teatro, y ya sentados, Jorge y Rocío disfrutaron juntos de casi tres horas de musical. Comentaban las escenas, aplaudieron y se rieron como nadie durante algunas partes de la representación.

A su salida, y cogidos del brazo, ambos hablaron con la prensa que allí estaba presente para preguntarles por los temas de actualidad: “Es un frustrado”, dice la mujer de Fidel Albiac sobre Amador Mohedano, dejando en el aire qué hay de cierto en los presuntos romances de su tío con la Baronesa Thyssen y con la cantante Marta Amaya.

La protagonista de ‘En el nombre de Rocío’ ha ironizado sobre la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne: “Hemos decidido que hablamos de películas musicales, el gore no lo trabajamos” ha apuntado Jorge, mientras que Rocío Carrasco ha añadido sonriente “no hablamos de género de terror.” Unas palabras con las que deja claro que su opinión de Olga no ha cambiado en absoluto a pesar de su separación de Antonio David, aunque sigue convencida que la sevillana no se va a enfrentar nunca a ella: “Eso no lo va a hacer porque le faltan, ya lo he dicho”.

Rocío Carrasco y Olga Moreno FOTO: Mediaset

Una divertida noche que terminó de la manera más surrealista. Y es que mientras buscaban un taxi en la noche madrileña para irse a casa, Jorge Javier y Rocío se vieron ‘abordados’ por un grupo de fans que confundieron a la empresaria con la hija de Rocío Dúrcal, aunque el presentador las corrigió rápidamente explicando que es “la hija de Rocío Jurado, grande de España”.