Este es Álvaro de Luna, el ‘cantante de la voz rota’ que ahora mantiene una relación con Laura Escanes

Álvaro de Luna es un cantante y compositor sevillano de 28 años. Es un gran conocido para los seguidores de la música pop española, pero no ha sido hasta este mismo miércoles cuando su rostro ha ocupado las portadas de los medios de comunicación de crónica social.

La revista ‘Lecturas’ lleva en su última portada que Laura Escanes y Álvaro de Luna han comenzado una relación sentimental. Una información que queda respaldada por la imagen que aparece de la pareja dándose un beso durante un día de disfrute en Tenerife. Esto no habría sentado nada bien a la protagonista, y es que hace tan solo unas horas ella misma comentaba en su Instagram que “pronto contaría un nuevo proyecto personal”, por lo que esta cabecera habría empañado el deseo de la ex de Risto Mejide en ser la primera en desvelar esta noticia.

Son muchos los que quieren conocer los detalles e intimidades del nuevo novio de la influencer. ‘El cantante de la voz rota’, como algunos le conocen, comenzó su andadura en la música como técnico de sonido, aunque su verdadera vocación era la de interpretar las versiones de sus cantantes favoritos. Eso fue precisamente lo que hizo en ‘La Voz’ en el año 2019, programa en el que conquistó a todos los jueces con una particular versión de ‘La Flaca’.

Álvaro de Luna FOTO: La Voz

Fue en 2020 cuando consiguió fichar por una discográfica y cuando comenzó su carrera en solitario. Temas como ‘Levantaremos el sol’ o ‘Juramento eterno de sal’ son solo dos de sus canciones más sonadas en las emisoras de radio.

Dejando la música de lado, el protagonista es muy activo en sus redes sociales, donde ya cuenta con 160.000 seguidores, viéndose esta cifra incrementada en las últimas horas.

De Luna se define como “una persona tímida que habla de sexo pero no de política”. Cuando está soltero, reconoce que, como muchos españoles, usa aplicaciones como Tinder para ligar. Algo que ahora no podrá o no deberá hacer).

Durante las próximas semanas, Laura y Álvaro estarán obligados a separarse ya que el artista emprenderá una intensa gira por Latinoamérica, con conciertos en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Ciudad de México y Guadalajara.