Un serio e impasible Ortega Cano hace oídos sordos a ‘la nueva’ Ana María Aldón

Ana María Aldón ha concedido este miércoles una exclusiva para la revista ‘¡Hola!’. Sí, para la revista ‘¡Hola!’ y no ‘Lecturas’, para hablar de su nueva vida y sus nuevos proyectos. Además, ha querido enseñar en exclusiva su nuevo hogar, el chalet de El Casar (Guadalajara) que compró el pasado mes de noviembre.

Como era de esperar, y tal y como exige en cierta manera este tipo de exclusivas, también ha hablado de Ortega Cano, su ya exmarido. Y es que, a pesar de que hace tan solo unos días aseguraba en televisión de que ella no habla de su matrimonio, parece que en esta ocasión ha hecho una excepción y no ha dudado en confesar que, después de un verano en el que lo pasó muy mal y no podía quitarse de la cabeza la idea de quitarse la vida, las declaraciones de Ortega Cano en ‘El programa de ‘Ana Rosa’, cuando le pidió a la desesperada una segunda oportunidad, fueron el detonante de su relación: “Me dio pena. No se trataba de hacerlo público sino de haberlo mucho antes y en privado, pero ya era tarde” asegura, revelando que la decisión de romper su matrimonio ya estaba “muy pensada y meditada”.

Aunque ha pasado página, Ana María no duda, una vez más, en echarle en cara a Ortega Cano que solo viese el pasado y su amor por Rocío Jurado y no le diese su lugar y valorase y agradeciese que lo dejase todo, tanto su negocio, como a su hija adolescente, su familia etc... y todo por él. Además, insinúa que la familia del torero le decía lo que tenía que pensar y decir cuando “es una mujer libre que puede opinar lo que quiera”.

José Ortega Cano en una imagen reciente FOTO: José Oliva Europa Press

Con el rostro serio, Ortega Cano ha reaccionado a esta exclusiva haciendo oídos sordos a todo lo que ha dicho la diseñadora, evitando confirmar de palabra si cree que no le dio su sitio o qué le parece que Ana María le reproche que no le agradeciese y valorase todo lo que hizo por él.