El accidente de Shakira en el set de 'Copa vacía': "Me tuvieron que sacar con una grúa"

En esta producción musical, Shakira interpreta a una sirena y continúa enviando mensajes a su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué.

Durante una entrevista con Alejandra Espinoza en el programa "Primer impacto", Shakira reveló el dramático incidente que ocurrió durante la filmación. "Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo", comentó la artista.

Resultó sorprendente que su compañero de video, Manuel Turizo, había anticipado el suceso. Shakira compartió: "Manuel me lo había advertido, que si iba a romper la pecera. Yo le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas. Pero lo que él vaticinó se cumplió".

Afortunadamente, a pesar del percance, Shakira salió ilesa del incidente y pudo contar la anécdota con humor y alivio. Este incidente ha llamado la atención sobre los riesgos a los que se enfrentan los artistas durante el rodaje de producciones musicales y ha generado interés en el videoclip 'Copa vacía'.