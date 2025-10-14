Ah, los mimbres del PP siempre dispuestos a ofrecer cestos al sanchismo. Primero fue el alcalde Almeida, apoyando una moción de Vox sobre el aborto, y remachó el clavo Ayuso con su negativa a facilitar el listado de los médicos que se niegan a practicarlo. El Apolo ha encontrado petróleo en un tema que a este vejestorio le suena viejuno. Otra vez el aborto, le grito al televisor. El Apolo ve un sol distinto cada amanecer, y ahora dicen que, por culpa de la derechona, llevará el caso al TC, donde Conde-Pumpido espera órdenes. Llegarán las manifestaciones proabortistas, como si estuviéramos en los 70, y otras de toda índole, incluidas propalestinas. Como Madrid será la gran pasarela del otoño-invierno caliente, brindo a sus autoridades una idea: la Liga de Manifestaciones.

Las calificaría un Comité especializado, quizá presidido por Cándido Méndez y con Carmen Thyssen como asesora: llegó a encadenarse a un árbol para impedir su tala. Ofrezco un primer borrador del sistema de puntuación. Puntuará: 1) el número de participantes. 2) los eslóganes más originales y mejor coreados por los manifestantes. 3) las pancartas más singulares, como, por ejemplo, «Que te la chupe Siri», muy disfrutada en la manifestación del Día de la Mujer: mezclaba con humor el sexo oral y las aplicaciones del iPhone. 4) los saqueos mejor organizados y más productivos; Bárcenas, Koldo, Ábalos y Cerdán podrían estar en el VAR. 5) el número de manifestantes heridos. 6) el número de agentes antidisturbios lesionados; en caso de empate, puntuarían las lesiones más graves. 7) el destrozo del mobiliario urbano. 8) el público observador podría votar a través del móvil el MVP de cada protesta. Como el alcalde es del Atleti, la Copa se podría entregar en Neptuno. Ánimo Almeida, ánimo Ayuso.