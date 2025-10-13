El gesto de Anabel Pantoja con Belén Esteban tras verse las caras con Toño Sanchís

Este lunes 13 de octubre, en el calendario de Belén Esteban estaba marcado con especial importancia. Se daba comienzo al juicio que le enfrenta de nuevo a quien fuese su mano derecha, su representante además de amigo, hermano y confidente. También quien le traicionó, Toño Sanchís. Aprovechando que estaba en un momento delicado de su vida, tratando de sanar de sus adicciones, el mánager se hizo con grandes sumas de dinero a costa de su cliente estrella. Ésta se enteró y le dijo con contundencia “PA-GA-ME”. Ahora tendrá que ser un juez quien le anime a hacerlo y quien decida si entra o no a prisión por ello.

Son momentos de mucha tensión para la colaboradora de televisión. Una década de batallas judiciales y mediáticas con el hombre a quien depositó su entera confianza, hasta que se percató de que los números no cuadraban y su propia economía estaba en riesgo. Él cayó en desgracia y perdió su imperio como representante y el favor de muchos famosos. Probó suerte como estrella en realities y talent shows, pero el público le da la espalda. Ahora es la justicia quien se pronuncia sobre su situación, mientras que Belén se muerde la lengua. Al menos puede deshaogarse con Anabel Pantoja, fiel amiga y ahora confiedente.

Belén Esteban llega a la Audiencia Provincial de Madrid junto a su marido Miguel Marcos Gtres

Anabel Pantoja se vuelca con Belén Esteban

La protagonista no quiere romper su silencio hasta que se termine el proceso. Este lunes comenzaba el juicio, que se alargará durante unos días hasta que el magistrado tome una decisión y dictamine sentencia. Hasta que no se produzca el vital momento, la colaboradora se pone la mordaza, aunque deja claro que tiene mucho que contar y ganas de hacerlo no le faltan. Así lo ha demostrado esta mañana a su llegado a los Juzgados de Plaza Castilla, junto a su marido, Miguel Marcos.

“No voy a decir nada hasta que acabe el juicio (…) Son muchos días, ha llegado por lo menos”, se alegra de que por fin se acabe su calvario contra Toño Sanchís. Pero no puede permitirse el lujo de cometer un error en sus declaraciones y echar por tierra su estrategia judicial diseñada. Pero confía en la justicia, como también lo hace su buena amiga, Anabel Pantoja, a la hora de darle fuerzas y dejar constancia de que no está sola en su batalla. En una fotografía de ambas, de esas que nunca se ven y están en su álbum privado, la sevillana le dedica un mensaje: “Se hará justicia, porque Dios está arriba”.

Belén Esteban y Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja tiene sus propios problemas con la justicia. Desde principios de año está siendo investigada por la justicia canaria para determinar el origen de las lesiones que llevó a su hija Alma al hospital durante tres semanas. Algo no cuadra y el protocolo activado obliga a tomar cartas en el asunto y no perder detalle a lo sucedido, a lo confesado por los padres y también al entorno. El proceso se está alargando, pero la influencer confía en que el juez le dará la razón y terminará con su calvario. Lo mismo espera para Belén Esteban, teniendo la certeza de que la verdad se impondrá y vencerá a Toño Sanchís definitivamente.