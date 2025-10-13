Muere la hermana de Sonia Monroy víctima de un cáncer terminal

Sonia Monroy ha recibido un durísimo golpe tras su llegada de Honduras. Tenía todas las ilusiones puestas en ‘Supervivientes All Stars’, pero fue expulsada. Culpaba a Yola Berrocal este fin de semana de haberla perjudicado en su concurso y rendían cuentas en el plató de ‘De viernes’. Allí también dio a conocer el delicado estado de su hermana, que se encontraba en la recta final de un cáncer terminal. Este lunes se ha confirmado su fallecimiento. La familia está destrozada y hace a estas horas piña para sobrellevar el dolor.

La hermana de Sonia Monroy llevaba mucho plantando cara a un cáncer. Sin embargo, en la tarde de este lunes se ha dado a conocer el trágico desenlace. Uno del que ya daba pistas la polifacética artista en su última entrevista a Santi Acosta y Bea Archidona: “Estoy pasando por el peor momento de mi vida”, dijo en un momento de su cara a cara con Yola Berrocal. Se emocionaba y no le salían las palabras: “No quiero entrar en detalles porque duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminal”, desvelaba.

Sonia Monroy se enfrenta de nuevo a la muerte de un hermano

La artista quiso abrirse un poco más con la audiencia para que pudiesen ponerse en su piel. Aunque estaba concursando en un reality que le cambió la vida y en el que tenía puestas todas sus ilusiones, su mente siempre estuvo en España, con su hermana. Era algo que no quiso compartir con sus compañeros y con el público en su momento para que no condicionase su participación. “He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así”, reconocía.

Ahora ya fuera, tan solo tres días antes de recibir el duro revés de la muerte de su hermana, sus palabras cobran más sentido si cabe. Sonia Monroy, que ahora llora la muerte de su hermana, una noticia que a la que ya ponía en preaviso a sus seguidores pocas horas antes de la despedida: “Detrás de cada guerrera que cree en sí misma hay una hermana fuerte que cree en ella primera”. Ahora se refugia en su familia, que ya ha tenido que superar muertes igual de duras, que ahonda en una tragedia para un clan marcado por las pérdidas prematuras.

Story de Sonia Monroy Instagram

Y es que Sonia Monroy se despide ahora de su hermana, como ya hizo en su día con sus otros hermanos, Frank Monroy y Peter Monroy, conocido como Dj Peter Mc. Los dos perdieron la vida en un accidente de tráfico, concretamente de moto. El primero fue Peter, en 1993, y ella siempre se sintió culpable de lo sucedido y cayó en una profunda depresión. En 2018 se repitió el drama y Frank sufría un accidente similar al de su hermano: “Es difícil entender por qué la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible. Ayer estaban sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver a abrazarte, hermano. Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano está siendo lo más doloroso que me pasó en la vida, estoy abatida, destrozada”, escribió en su día. Ahora suma más dolor con la pérdida de su hermana.